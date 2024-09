- Esame post mortem effettuato dopo l'incendio <unk> nessuna colpa attribuibile ad altri

**A seguito di un incendio in un ristorante di Stoccarda, rimangono molte domande senza risposta, nonostante l'autopsia del cadavere rinvenuto tra le macerie dell'edificio. Al momento, l'unica cosa chiara è l'assenza di segni di illecito, come ha dichiarato un portavoce della polizia il giorno successivo all'autopsia. Non è stato possibile stabilire l'identità della vittima o la causa del decesso. Il corpo è stato ritrovato durante le indagini del lunedì.

Stando ai documenti della polizia, l'incendio è divampato sotto il tetto dell'edificio durante la notte precedente e si è poi esteso. Il ristorante italiano adiacente ha subito ingenti danni a causa del fumo e dell'acqua. Si stima che i danni ammontino a centinaia di migliaia di euro. Le indagini sull'origine dell'incendio proseguono.

Nonostante l'inchiesta sull'origine dell'incendio, altre possibili cause rimangono ancora da esplorare. Il referto dell'autopsia sulla persona deceduta fornisce informazioni limitate, poiché altri dettagli cruciali sulla sua identità e le circostanze rimangono ignoti.**

