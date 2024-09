- Esame di documenti di voto falsi a Dresda

Dopo le elezioni statali in Sassonia, le forze dell'ordine a Dresda stanno indagando su accuse di manipolazione dei voti. Secondo fonti, sono state trovate indicazioni di voti manomessi durante il conteggio dei voti delle schede elettorali per corrispondenza in almeno due distretti elettorali. Finora sono state identificate circa 100 possibili frodi. L'Ufficio di Sicurezza dello Stato ha assunto il controllo delle indagini e ha apparentemente sequestrato due schede manomesse. In precedenza, il "Giornale Sassone" aveva riferito di questo problema.

Gli ufficiali del governo affermano che individui non identificati hanno oscurato la croce segnata su diverse schede elettorali per corrispondenza e hanno invece designato la casella per i Sassoni Liberi. Questo piccolo partito, simile all'AfD, viene considerato un'impresa di estrema destra dai servizi di intelligence interni del paese. I Sassoni Liberi sono riusciti a ottenere il 2,2% dei voti nelle elezioni statali.

Dopo la rivelazione delle accuse di manipolazione dei voti, le elezioni federali in Sassonia sono ora sotto esame. Si presume che i voti manomessi abbiano favorito i Sassoni Liberi, un partito precedentemente etichettato come un'impresa di estrema destra.

