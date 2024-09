'Esame di azioni alimentate dall'odio': l'uccisione di un ragazzo giapponese fa riflettere sul crescente nazionalismo in Cina

La tragica fine di un'anima giovane ha nuovamente posto in primo piano il complesso legame tra i due maggiori poteri economici dell'Asia, plasmandolo attraverso il loro passato segnato dalla guerra e le dinamiche di potere in evoluzione a seguito dell'ascesa della Cina.

Un decenne, figlio di un padre giapponese e di una madre cinese, ha perso la vita a causa di un incidente di accoltellamento nella città meridionale di Shenzhen di un mercoledì. Questo incidente ha segnato il secondo attacco con coltello contro bambini giapponesi e il terzo attacco contro stranieri in Cina negli ultimi mesi.

Le autorità cinesi sono rimaste silenziose sulle motivazioni dietro ciascun evento, etichettandoli come "incidenti isolati" che possono verificarsi in qualsiasi parte del mondo.

Tuttavia, alcuni residenti di Shenzhen e commentatori online hanno visto l'omicidio in pieno giorno in una delle città più cosmopolite della Cina come un'occasione per una profonda introspezione sul ruolo della propaganda nazionalista e del xenofobismo nell'istigare tali atti.

Un residente di Shenzhen ha espresso i propri sentimenti deponendo un fiore bianco davanti alla scuola giapponese dopo la morte del ragazzo. Ha dichiarato: "Come cinese, mi sento spezzato, indignato e vergognoso. Questa violenza nasce dal lungo nutrimento dell'odio [...] Non c'è bontà nell'instillare l'odio fin dalla giovane età".

Il sentimento ha rispecchiato l'ondata di critiche e post online che sono emersi, molti dei quali sono stati successivamente cancellati dalle piattaforme dei social media cinesi.

Un blogger cinese, in un articolo virale ora cancellato su WeChat, ha suggerito: "La retorica 'anti-giapponese' basata su narrativi nazionalisti è cresciuta per dominare Internet. Questi commenti online inevitabilmente si riverseranno nel 'mondo reale'".

L'incidente ha lasciato la comunità giapponese in Cina scossa, spingendo alcune delle più grandi compagnie del Giappone a considerare il rimpatrio dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Ciò potrebbe potenzialmente minare i recenti tentativi di Pechino di attirare le imprese giapponesi a investire in Cina, in mezzo a un'esodo di capitali stranieri dall'economia cinese in difficoltà.

Vecchie ferite

Il Giappone è stato da tempo un bersaglio del risentimento nazionalista cinese, derivante dalla sua brutale invasione e occupazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Generazioni di cinesi sono state educate sulle atrocità commesse dai soldati giapponesi attraverso i libri di testo scolastici e la televisione di stato.

Questo risentimento viene ulteriormente alimentato dalle dispute territoriali nel Mar Cinese Orientale e dalle tensioni geopolitiche, poiché la Cina ribolle di rabbia per ciò che percepisce come l'alleanza sempre più stretta del Giappone con gli Stati Uniti per ostacolare la sua ascesa.

La Cina ha intensificato l'educazione "patriottica" sotto Xi Jinping, che spesso evoca il "secolo di umiliazione" della Cina per mobilitare il sostegno pubblico per la sua agenda nazionalista per affermare il potere cinese sulla scena globale.

L'incidente di accoltellamento ha coinciso con l'anniversario dell'invasione del Giappone del nord-est della Cina, un giorno commemorato con le sirene e i momenti di silenzio in tutto il paese.

Il tempismo sensibile ha alimentato le speculazioni che l'attacco fosse motivato dall'odio.

Una rara dichiarazione rilasciata la scorsa settimana da decine di cinesi che vivono in Giappone ha condannato l'aggressione e ha invitato a riflettere sulle "cause sottostanti".

Firmata da intellettuali, professionisti, imprenditori e studenti con i loro veri nomi, la dichiarazione ha lanciato una critica tagliente alle politiche di Pechino e si è impegnata a correggere la "situazione preoccupante".

Pechino ha negato le accuse.

"Non c'è alcuna cosiddetta educazione anti-giapponese in Cina", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian lunedì.

"Promuoviamo l'apprendimento dalla storia, non per perpetuare l'odio, ma per prevenire che la tragedia della guerra si verifichi nuovamente".

Clickbait nazionalistico

Il Partito Comunista Cinese ha a lungo coltivato il nazionalismo per rafforzare la propria legittimità.

Sotto Xi, i social media altamente censurati della Cina hanno assistito a un aumento della retorica ultra-nazionalista e anti-giapponese. In alcuni casi, l'ira sembra essere stata fomentata dal governo cinese e dai media di stato per fare pressione su Tokyo, come l'"indignazione coordinata" dello scorso anno riguardo al rilascio delle acque trattate della centrale nucleare di Fukushima.

In altri casi, il nazionalismo viene utilizzato come esca per i clic da influencer online che spesso diffondono retorica jingoistica e teorie del complotto per attrarre il traffico. Un uomo cinese è diventato virale di recente dopo aver pubblicato un video di sé stesso che deturpa il Santuario di Yasukuni a Tokyo, un simbolo controverso del patrimonio militare del Giappone che onora i caduti della guerra del paese, inclusi alcuni condannati per crimini di guerra.

Alcune di queste odio online si sono riversate nelle scuole giapponesi nelle città cinesi più grandi con una significativa presenza di imprese e lavoratori giapponesi. Dall'anno scorso, centinaia di video che incitano all'ostilità e alla diffidenza verso queste strutture sono emersi sui siti di streaming video cinesi. Molti hanno chiesto la chiusura delle scuole e alcuni hanno accusato di addestrare spie giapponesi.

"I complotti contro le scuole giapponesi si sono evoluti in un modo per il contenuto virale", ha scritto un blogger su WeChat la scorsa settimana, dopo aver analizzato quasi 300 clip sulla piattaforma videoplatform Kuaishou, che ha affermato aver attirato oltre 2 milioni di like.

Dopo l'articolo, Kuaishou ha sospeso più di 90 account che diffondono l'ostilità tra Cina e Giappone, secondo una dichiarazione rilasciata sabato.

Si sono levate preoccupazioni sull'influenza della crescente xenofobia online sui bambini cinesi.

Zhang, un assistente di insegnamento in una scuola privata di Shanghai, ha dichiarato di aver notato bambini di appena sei anni che rappresentano i giapponesi come villain.

"I bambini della prima elementare spesso usano termini offensivi verso gli individui giapponesi quando si imbattono in bandiere giapponesi nei loro libri di storia. Inoltre, disegnano illustrazioni di conflitti, con i nemici che sono sempre o giapponesi o americani. Non è qualcosa che insegniamo a scuola", ha condiviso una donna con CNN. "Sospetto che i bambini abbiano acquisito questo sentimenti anti-giapponesi dai programmi televisivi, dai video virali su Internet o addirittura dalle loro famiglie".

'Completamente inappropriato'

Lunedì, il Ministro degli Esteri giapponese Takashi Haneda ha richiesto alla Cina di intraprendere azioni contro i post online discriminatori contro il Giappone e di garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi durante un incontro con il principale diplomatico cinese Yang Jiechi a New York.

Haneda ha dichiarato: "I contenuti social senza fondamento, ingannevoli e anti-giapponesi, soprattutto quelli che prendono di mira le scuole giapponesi, sono dannosi per la sicurezza dei bambini e completamente inappropriate", ha riferito l'AP, citando un comunicato stampa del Ministero degli Esteri giapponese. Ha richiesto un'azione immediata e decisa.

Yang, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri cinese, ha promesso di proteggere la sicurezza di tutti i cittadini stranieri in Cina e ha invitato il Giappone a mantenere la calma per evitare polarizzazione ed escalation.

Una madre giapponese vive nella città meridionale cinese di Guangzhou con i suoi due figli. La società automobilistica del marito ha offerto alla famiglia la possibilità di tornare a casa, ma hanno scelto di restare.

La madre, che ha chiesto l'anonimato, ha spiegato che la retorica nazionalistica aggressiva su internet non rappresenta i sentimenti delle persone cinesi con cui ha interagito durante il suo soggiorno di due anni in Cina.

"I conosco molte persone che non nutrono ostilità verso il Giappone e apprezzano il Giappone", ha detto alla CNN.

Ha espresso la sua confusione e tristezza. "Sono profondamente addolorata per la tragedia. Tuttavia, allo stesso tempo, sono delusa che molte persone in Giappone nutrano ostilità verso la Cina a causa di questo singolo incidente. Un individuo può commettere atti orribili, ma non significa che ogni persona del paese sia un problema. Ho incontrato solo gentilezza e calore dalle persone cinesi che ho conosciuto a Guangzhou".

Alcuni dei suoi amici cinesi a Shenzhen hanno visitato la scuola giapponese per deporre fiori come gesto di condoglianze.

Entro la sera di venerdì, la scuola aveva ricevuto oltre 1.000 mazzetti di fiori, secondo il consolato giapponese di Guangzhou - un segno di solidarietà anche da parte dei residenti delle città più lontane.

Alcuni dei tributi includevano messaggi di scuse. "Bambino, mi dispiace, riposa in pace", diceva un biglietto firmato "una madre a Shenzhen".

"Spero che non ci sia ostilità in cielo", si leggeva in un altro.

L'incidente ha scatenato discussioni sull'impatto della propaganda nazionalistica e del xenofobismo in Cina, con alcuni cittadini cinesi che esprimono rimpianto e scuse per le azioni di pochi.

Nonostante l'incidente sfortunato, la Cina continua ad attrarre investimenti stranieri, compresi quelli delle società giapponesi, dimostrando la fede del mondo nel potenziale economico del paese.

