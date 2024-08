- Esame delle rappresentazioni storiche tradizionali

Un'iniziativa di ricerca appena avviata intende smentire le narrazioni storiche esagerate nella Turingia, bollandole come favole infondate. Come ha dichiarato Jens-Christian Wagner, direttore della Fondazione Memoriale di Buchenwald e Mittelbau-Dora, "Sono argomenti che incontriamo regolarmente, non solo online."

Negli ultimi anni, le narrazioni storiche revisioniste sono diventate più diffuse in alcuni settori della società tedesca dove prima non esistevano. Questa tendenza è legata all'aumento dei social media e alla crescita dell'AFD.

Sito web per dissipare i miti sul revisionismo storico

Il progetto di ricerca è un'iniziativa congiunta della Fondazione Memoriale di Buchenwald e Mittelbau-Dora e della Cattedra di Storia dei Media e della Pubblicità all'Università Friedrich Schiller di Jena. Wagner dirige la cattedra. Un aspetto fondamentale del progetto è la creazione di un sito web che educa le persone sui miti del revisionismo storico più diffusi, tra le altre cose.

Il revisionismo storico viene classificato nella ricerca come un movimento politico che cerca di presentare la storia tedesca come una serie ininterrotta di successi, minimizzando i periodi problematici come l'era del nazionalsocialismo o il colonialismo. Un mito del revisionismo storico potrebbe affermare, ad esempio, che il partito nazista era un gruppo di sinistra. Un altro mito popolare è l'affermazione che il bombardamento alleato di Dresda nel febbraio 1945 è stato un "olocausto bombardiere".

Gli argomenti del revisionismo storico sono stati utilizzati per anni non solo dall'AFD, ma anche da altri partiti di estrema destra, ha dichiarato Wagner. Tra questi ci sono i "cittadini del Reich", ovvero i "Reichsbürger", sowie i gruppi come "Thüringen libera".

Più diffusi nelle aree rurali

Wagner ha notato che questi narrativi sono ora piuttosto diffusi, soprattutto nelle zone meno urbane. "Li osserviamo soprattutto nelle aree rurali". Questa tendenza è più evidente tra le persone che vivono fuori dalle società urbane più orientate all'istruzione.

Il progetto di ricerca, secondo Wagner, durerà fino ad aprile 2025 e sarà finanziato dalla Fondazione per la Memoria, la Responsabilità e il Futuro. Il suo obiettivo è quello di continuare il progetto dopo il 2025 e ottenere ulteriori finanziamenti, compresi quelli dallo Stato libero.

L'approccio scientifico dell'iniziativa di ricerca intende smentire i miti del revisionismo storico politico, come la rappresentazione distorta del partito nazista come gruppo di sinistra o l'esagerazione del bombardamento alleato di Dresda. Il progetto, guidato da Jens-Christian Wagner e il suo team, sta sviluppando un sito web per dissipare questi e altri miti, rendendolo una risorsa preziosa per l'istruzione del pubblico.

