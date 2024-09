- Esame della catastrofe di Grenfell: negligenza e avarizia

Avvolto in un sudario funerario, il Grenfell Tower, forte e incappucciato, si erge nel cielo occidentale di Londra. All'interno dell'antica dimora del distretto di North Kensington, 72 anime hanno perso la vita nelle ore cupe del 14 giugno 2017, in un incendio catastrofico.

Più di sette anni dopo l'incidente, un documento investigativo ha emesso un duro verdetto contro le autorità e le entità coinvolte.

"Il fatto è che ogni morte era evitabile", ha dichiarato Martyn Moore-Bick, a capo dell'inchiesta. La tragedia è stata "il risultato di decenni di negligenza" da parte del governo centrale e di altre entità rilevanti nell'utilizzo di sostanze infiammabili sulle pareti esterne degli edifici. La negligenza è stata la causa principale, ma in alcuni casi anche la cupidigia ha giocato un ruolo distruttivo.

Una serie apparente di comportamenti illeciti e incompetenze

Le fiamme, che si sono accese al quarto piano, si sono diffuse rapidamente sulla facciata del palazzo sociale di 24 piani. Il rivestimento della facciata ha giocato un ruolo letale, come ha rivelato l'inchiesta in corso.

Il rivestimento è stato installato poco prima della tragedia per migliorare l'aspetto visivo e l'efficienza energetica della struttura residenziale del 1974. Tuttavia, i fogli di alluminio con il centro di plastica erano completamente inadeguati e si sono comportati come un accendino.

Sono stati installati a causa di una serie apparente di comportamenti illeciti e incompetenze da parte di funzionari e corporation, come rivelato dal rapporto attuale. Le norme di sicurezza antincendio sono state interpretate con leggerezza, i risultati dei test sono stati manipolati o falsificati e gli avvertimenti sono stati ignorati.

Mentre la tragedia si svolgeva il 14 giugno 2017, un frigorifero difettoso al quarto piano ha acceso un incendio che si è rapidamente diffuso sulla facciata.

Meno di 30 minuti dopo la prima chiamata di soccorso, le fiamme avevano raggiunto la cima della imponente struttura. La plastica bruciata e gocciolante dalla facciata ha diffuso le fiamme in tutto l'edificio.

I vigili del fuoco sono stati criticati per gravi errori. Hanno consigliato ai residenti di rimanere all'interno dell'edificio in fiamme e di attendere i soccorsi per un periodo eccessivo, anche se è diventato evidente che le fiamme avrebbero rapidamente avvolto l'intera struttura. Per molti, le loro case sono diventate trappole mortali. Alcuni potevano comunicare solo i loro saluti tramite dispositivo mobile.

Il dolore si mescola con la rabbia e la frustrazione

La zona intorno alla torre carbonizzata è ora delimitata da una barriera di legno. Messaggi commemorativi, foto e ricordi in diverse lingue la decorano. Inglese, arabo, spagnolo, amarico - il Grenfell Tower era una casa per persone provenienti da diversi angoli del globo.

Il dolore dei sopravvissuti e dei parenti si mescola con la rabbia e la frustrazione. "Le persone che hanno preso decisioni e hanno priorizzato il profitto sulla sicurezza delle persone dovrebbero essere incarcerate", ha dichiarato Sandra Ruiz, la cui nipote di 12 anni è morta nell'incendio, al "Guardian"

