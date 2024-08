- Esame dei messaggi di minaccia indirizzati al dirigente dell'ospedale

A seguito di una minaccia digitale che ha messo in pericolo la vita dell'amministratore di un asilo nido per bambini a Friburgo, le autorità locali e i pubblici ministeri stanno indagando sul caso. L'individuo o il gruppo responsabile di questa richiesta inquietante rimane ancora ignoto, come hanno dichiarato le autorità nel loro comunicato congiunto. Inoltre, stanno esaminando le accuse rivolte contro il centro diurno per bambini online.

Circa una settimana fa, dopo la minaccia online, le autorità cittadine di Friburgo hanno collaborato con la polizia e i pubblici ministeri, presentando anche una denuncia per diffamazione, calunnia e istigazione alla sommossa. Le accuse e le insinuazioni rivolte contro la direzione e il personale del centro diurno comunale su una piattaforma social sono state giudicate infondate dalle autorità cittadine.

Gli investigatori hanno stabilito che le voci online riguardanti abusi sessuali su minori in un asilo nido di Friburgo sono false. Questa falsità ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, come si legge nel comunicato congiunto. Sono state presentate numerose denunce penali da parte delle persone interessate.

In precedenza, gli investigatori avevano ricevuto denunce da tre madri che accusavano due operatori del centro diurno di abusi. Tuttavia, queste accuse non riguardavano l'amministratore dell'asilo nido attualmente in pericolo. La polizia ha effettuato perquisizioni e interrogatori, esaminato dispositivi digitali e cartelle cliniche. Purtroppo, la mancanza di prove ha costretto gli investigatori a interrompere le indagini su presunti gravi abusi sessuali e lesioni gravi contro i bambini a maggio, come riportato.

In risposta alle false accuse, la Commissione che sovrintende ai servizi di assistenza all'infanzia nella regione ha avviato un'indagine interna per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini al centro diurno di Friburgo. Dopo la scoperta dell'assenza di comportamenti illeciti, la Commissione ha dichiarato pubblicamente il centro diurno e il suo personale, rassicurando i genitori e la comunità sulla loro impegno nel mantenere gli standard più alti di assistenza all'infanzia.

