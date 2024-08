- Esame aereo senza equipaggio di strutture vitali

È in corso un'indagine da parte delle autorità di Flensburg su voli continui di droni che disturbano impianti vitali nello Schleswig-Holstein. È stata aperta un'inchiesta su accuse di "attività di sorveglianza con intenti distruttivi", come dichiarato da un portavoce ufficiale. L'origine e la destinazione dei droni non sono state ancora rivelate. In precedenza, "Bild" e "Spiegel" hanno reso noto questo informazioni.

Stando a quanto riportato da "Spiegel", queste attività dei droni si sono verificate sul parco ChemCoast a Brunsbüttel dal'inizio di agosto. "Spiegel" ha anche menzionato che fino a quattro droni sono stati avvistati volare sulla zona per diverse notti a partire dall'8 agosto.

La polizia locale sembra faticare nel rintracciare questi sospetti dispositivi sofisticati, in grado di coprire lunghe distanze e raggiungere velocità fino a 100 chilometri orari. Un tentativo di rilevare i droni utilizzando un dispositivo specializzato è fallito.

Un rappresentante del Ministero della Difesa ha spiegato all'Agenzia di Stampa Tedesca che il Centro per le Operazioni Aeree sta collaborando strettamente con le autorità locali per questo caso. L'esercito sta contribuendo con i dati radar alla polizia per migliorare la comprensione generale della situazione. Si tratta di una parte della loro responsabilità di garantire la sicurezza dell'aria.

Il Ministero dell'Interno Federale non ha commentato la questione. Un portavoce del ministero ha dichiarato: "L'incidente principale cade interamente sotto la giurisdizione della polizia dello Schleswig-Holstein". La polizia federale e l'Ufficio Federale di Polizia Criminale stanno assistendo nelle indagini in corso.

L'Ufficio Federale di Polizia Criminale sta anche contribuendo alle indagini, lavorando a stretto contatto con l'Ufficio del Procuratore per esaminare le accuse di attività sospette dei droni. È stata richiesta la consulenza della Scuola di Diritto Penale di Flensburg per valutare le possibili implicazioni legali di questo caso.

