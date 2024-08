- Es-segretario generale della CDU: l'esperienza della Germania orientale è più utile

Segretario Generale della CDU Mario Czaja chiede una maggiore integrazione delle esperienze della Germania orientale, dati i numeri dei sondaggi del suo partito in stallo. "In molti settori, la Germania orientale può fare da modello per i processi di trasformazione in corso in tutta la Germania", scrive il parlamentare in un libro intitolato "Come l'Est salva la Germania. Soluzioni per una nuova unità", in uscita il 12 agosto, un anno dopo il suo licenziamento da parte del leader della CDU Friedrich Merz.

Czaja sottolinea che il libro non vuole essere un regolamento di conti, ma piuttosto una valutazione dello stato attuale e uno sguardo al futuro con soluzioni concrete per colmare il divario tra Est e Ovest. "Non c'è stata e non c'è ragione per un regolamento di conti", ha detto all'agenzia di stampa tedesca a Berlino. Merz aveva sostituito Czaja a luglio 2023 dopo circa un anno e mezzo con il parlamentare ed esperto economico Carsten Linnemann. All'epoca c'era insoddisfazione per Czaja all'interno del partito.

"La Germania orientale può salvare la Germania", scrive Czaja. In un anno con le elezioni statali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, "in cui l'Est rischia nuovamente di essere rappresentato come una zona problematica unilaterale di cronica ingratitudine, ribellione e latente destra", vuole guardare criticamente ma con fiducia al futuro.

Sul piano del contenuto, Czaja chiede una revisione della risoluzione di incompatibilità del suo partito, che esclude la cooperazione con il Partito della Sinistra e l'AfD. Ha detto a "Focus" che era sbagliato che la CDU in Turingia non parlasse con il Partito della Sinistra su forme di cooperazione dopo le ultime elezioni statali. "Non doveva essere una coalizione. All'epoca, per esempio, c'era l'idea di formare un gabinetto di esperti con capi trasversali".

Czaja descrive il suo licenziamento, di cui è stato sorpreso, nei dettagli. La dichiarazione iniziale preparata da Merz era una provocazione per lui, scrive. "Nessuna frase su ciò che è stato raggiunto. Principalmente elogi per la sua decisione di fare ora il cambio". Aveva chiaramente criticato questo a Merz. Merz non aveva preso il tempo per rivalutare il loro cammino condiviso.

Il libro di Czaja "Come l'Est salva la Germania" propone che la Germania orientale possa offrire lezioni preziose per i processi di trasformazione più ampi della nazione, facendo da modello in molti settori. Nelle prossime elezioni statali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, Czaja vuole sfidare la narrazione dell'Est come zona problematica unilaterale, sostenendo un punto di vista critico ma fiducioso.

