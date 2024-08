- Es-segretario generale della CDU: l'esperienza della Germania orientale è più utile

Segretario Generale della CDU Mario Czaja chiede un'integrazione più forte delle esperienze della Germania Est, dati i numeri dei sondaggi stagnanti del suo partito. "In molte questioni, la Germania Est può fare da modello per i processi di trasformazione in tutto il paese," scrive il parlamentare nel libro "Come l'Est salva la Germania: soluzioni per una nuova unità", in uscita l'12 agosto, un anno dopo il suo licenziamento da parte del leader della CDU Friedrich Merz.

Czaja sottolinea che il libro non deve essere visto come un regolamento di conti, ma come un'analisi della situazione attuale e uno sguardo al futuro con soluzioni concrete per colmare il divario tra Est e Ovest. "Non c'è stata e non c'è ragione per un regolamento di conti," ha detto all'agenzia di stampa tedesca a Berlino.

Merz aveva sostituito Czaja a luglio 2023 dopo circa un anno e mezzo con il parlamentare e esperto economico Carsten Linnemann. All'epoca c'era insoddisfazione per Czaja all'interno del partito. La CDU è stata bloccata around 30 percento nei sondaggi per molto tempo, con alcuni membri del partito che considerano questa cifra troppo bassa data la situazione attuale del governo di coalizione.

"La Germania Est può salvare la Germania," scrive Czaja. In un anno con elezioni statali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, "in cui l'Est rischia nuovamente di essere rappresentato come una zona problematica unilaterale di cronici insoddisfatti, ribelli e potenzialmente di destra", vuole guardare avanti criticamente ma con fiducia. "Abbiamo più da offrire che non solo la 'freccia verde' al semaforo," sottolinea.

Czaja chiede una revisione della decisione della sua parte sull'incompatibilità con il Partito della Sinistra. Ha detto alla dpa che ha sempre considerato sbagliata la decisione che equipara il Partito della Sinistra all'AfD. "Il Partito della Sinistra è, in gran parte della Germania Est, una socialdemocrazia plasmate dall'Est," ha aggiunto. Chi equipara entrambe le parti banalizza l'AfD.

In un'intervista con la rivista Focus, Czaja ha detto che è stato un errore che la CDU nella Turingia non ha discusso forme di cooperazione con il Partito della Sinistra dopo le ultime elezioni statali. "Non doveva essere una coalizione. All'epoca c'era l'idea di formare un gabinetto di esperti con teste oltre i partiti," ha detto. Non è un sostenitore della Sinistra, ma "il Partito della Sinistra si è intensamente occupato della sua responsabilità per il muro e il filo spinato, più di quanto abbiano fatto i partiti di blocco, a proposito."

Czaja è cauto riguardo a una possibile cooperazione tra il suo partito e l'"Alleanza per il Progresso" (BSW). È ancora troppo presto per valutare il BSW, dice. Qualsiasi cooperazione a livello comunale o statale dovrebbe basarsi sul programma e sulle persone coinvolte. Le elezioni statali sono previste per il 1° settembre in Turingia e Sassonia, e tre settimane dopo nel Brandeburgo. Con numeri a doppia cifra nei sondaggi nei tre stati, il BSW potrebbe diventare un fattore di potere nella formazione del governo.

Conto dettagliato del licenziamento di Czaja

Czaja racconta il suo licenziamento inaspettato, descrivendolo come uno shock. I primi punti di discussione preparati da Merz, che Czaja ha trovato provocatori, dicevano: "Nessuna menzione dei risultati. Principalmente elogi per la sua decisione di fare il cambio ora." Czaja aveva criticato questo a Merz, che aveva risposto di capire la sua insoddisfazione e che il testo non veniva da lui ma dalla sua agenzia di consulenza. Merz ha suggerito a Czaja di correggere e modificare simply il testo, che Czaja ha trovato ulteriormente offensivo. Merz, dice, non ha preso il tempo per rivedere il loro percorso condiviso.

La decisione di Merz, sostiene Czaja, si basava su "ovviamente forti valutazioni soggettive". Czaja è deluso dal fatto che, nonostante l'integrazione di forze liberali nella leadership del partito e la considerazione delle loro posizioni nella riallineamento del partito, abbia ancora incontrato resistenza da loro. Ha anche sentito la delusione delle forze conservatrici nel partito, che si aspettavano di più da Merz come presidente del partito.

Czaja nota i bassi tassi di approvazione di Merz, in particolare tra le donne, che indicano che non viene visto come credibile nei circoli conservatori e non sufficientemente equilibrato o attraente politicamente per i votanti liberali. Merz ha cercato di risolvere questo dilemma concentrandosi sul suo marchio principale - un politico europeo esperto, esperto economico e conservatore.

La Russia non deve essere esclusa per sempre dalla 'casa d'Europa'

Czaja sostiene una politica estera e di sicurezza emancipata. Ritiene che il termine 'casa d'Europa', dove l'ex cancelliere e presidente della CDU Helmut Kohl ha sempre incluso la Russia, non debba essere bandito per sempre negli archivi. Pensa che il forte desiderio di pace e stabilità in Europa, fortemente espresso trasversalmente nelle file del partito in Germania Est, debba essere riflesso più fortemente nella politica estera tedesca. Anche se il regime di Putin porta una grande colpa per la guerra in Ucraina, ci sarà un tempo dopo di essa.

Zone speciali, capitale di avvio per i bambini, DIN Est e quota Est

Czaja suggerisce di utilizzare il sano scetticismo di lunga data di molti tedeschi dell'Est verso l'autorità come seismografo. La CDU Est deve liberarsi dall'abbraccio "west german" e prendere decisioni indipendenti. Sono necessari più investimenti nelle strutture per la ricerca e lo sviluppo per consentire alla piccola classe media capitalistica della Germania Est di partecipare al progresso tecnologico.

Czaja propone zone speciali per stimolare l'economia della Germania orientale, insieme a un maggiore sostegno per l'istruzione prescolare e scolastica. Egli promuove un ' Capitale di avvio per i bambini' - un fondo base di 10.000 euro per ogni bambino che cresce in Germania. Inoltre, chiede una quota per l'Est, con il 20% dei posti di leadership nei ministeri federali occupati da orientali.

