- Erzgebirge Aue celebra la seconda vittoria di stagione ad Osnabrück

Erzgebirge Aue ha vinto anche la seconda partita di campionato, battendo il VfL Osnabrück 2:0 (0:0) in trasferta. Di fronte a 14.000 spettatori allo Stadion an der Bremer Brücke, i nuovi acquisti di Aue Mika Clausen (57') e Boris Tashchy (87') hanno segnato i gol della vittoria.

Aue ha avuto la prima occasione nell'8° minuto quando il corner di Marcel Stefaniak ha trovato Marcel Bär, che ha colpito la traversa. Entrambe le squadre hanno avuto diverse azioni offensive, ma i portieri sono riusciti a neutralizzarle. Boris Tashchy ha avuto un tiro in più nel secondo minuto di recupero, ma al termine del primo tempo il punteggio era ancora 0:0.

Aue ha iniziato il secondo tempo come aveva iniziato il primo, con il cross di Mirnes Pepic che ha trovato Bär, che ha passato a Mika Clausen (57'). Il nuovo acquisto ha anche segnato il suo primo gol per Aue, portando il punteggio sul 1:0. Dieci minuti dopo, Clausen ha avuto un'altra occasione pericolosa, ma questa volta ha colpito il palo. Il VfL Osnabrück, retrocesso, non riusciva a trovare idee e Boris Tashchy ha segnato il 2:0 nell'87° minuto con un tiro da dodici metri.

