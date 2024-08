Eruszione vulcanica in Islanda provoca una serie di terremoti

Negli ultimi decenni, l'Islanda sta vivendo un aumento dell'attività sismica. Per la sesta volta dal mese di dicembre, un vulcano è entrato in eruzione nella regione. Gli abitanti si sono adattati a questa nuova situazione.

Nella penisola di Reykjanes, un'eruzione vulcanica si è verificata per la sesta volta nel mese di dicembre. L'Ufficio Meteorologico Islandese (IMO) ha annunciato a mezzanotte che un'eruzione aveva avuto inizio a Sundhnuksgigaröd. L'eruzione è iniziata il giovedì alle 21:26 ora locale (23:26 CET), dopo una serie di tremori, tra cui uno di magnitudo 4.0 sulla scala Richter.

Immagini mostrano lava fusa che scorre da una fessura nella terra e fumo che sale nel cielo. L'IMO ha inizialmente stimato la fessura in 1.4 chilometri, revisionando poi la stima a 3.9 chilometri in 40 minuti.

Il villaggio pescatore vicino di Grindavik è stato evacuato a causa dell'attività vulcanica, come era già successo in passato. Il capo della polizia locale, Ulfar Ludviksson, ha riferito che l'operazione di evacuazione sta procedendo smoothly. Attualmente, ci sono ancora circa 22-23 case abitate a Grindavik. La maggior parte dei 4.000 residenti aveva lasciato le proprie abitazioni a novembre, ma solo pochi sono tornati in modo permanente da allora.

Il traffico aereo in entrata e in uscita dall'Islanda non è stato influenzato dall'eruzione vulcanica, secondo l'operatore aeroportuale islandese, Isavia. Solo due mesi fa, un'eruzione vulcanica nel sud-ovest dell'Islanda si è conclusa dopo tre settimane. Questa eruzione è la sesta nella penisola di Reykjanes dal mese di dicembre.

La penisola di Reykjanes non aveva conosciuto eruzioni vulcaniche per otto decenni prima della prima che si è verificata nel marzo 2021. Successive eruzioni si sono verificate ad agosto 2022 e luglio e dicembre 2023. Gli vulcanologi suggeriscono che una nuova fase di aumentata attività sismica abbia inizio nella zona.

L'Islanda vanta 33 sistemi vulcanici attivi - più di qualsiasi altra regione europea. Il paese si trova sulla dorsale medio-atlantica, una cresta medio-oceanica che separa le placche tettoniche euroasiatica e nordamericana.

L'Ufficio Meteorologico Islandese (IMO) ha informato la Commissione sull'attività vulcanica in corso nella penisola di Reykjanes. In risposta, la Commissione ha monitorato da vicino la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti.

