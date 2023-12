Erling Haaland segna una tripletta da record: il Manchester City sconfigge il Manchester United 6-3

Il fenomeno norvegese è entrato ancora di più nella storia domenica, diventando il primo giocatore a segnare una tripletta in tre partite consecutive in casa nella Premier League inglese, quando la sua squadra ha demolito la rivale di centro città, il Manchester United, per 6-3, mantenendo il secondo posto in campionato.

Dopo aver atteso 52 anni prima che un giocatore segnasse una tripletta nel derby di Manchester, il City ha dovuto aspettare solo sei minuti per un'altra tripletta, quando l'eroe locale Phil Foden ha completato la sua al 72° minuto, prima che lo United ristabilisse un po' di rispettabilità nel punteggio con due gol in ritardo.

Haaland, trasferitosi in estate al City dal Borussia Dortmund, ha segnato 17 gol in 10 partite, diventando il tiratore più letale d'Europa, ed è stato brillante contro lo United, non solo segnandone tre ma anche realizzandone due.

Il City ha aperto le marcature all'ottavo minuto con Foden, che ha raccolto un cross di Bernardo Silva. Haaland è andato subito in gol, prima con un colpo di testa da corner e poi con un passaggio perfetto di Kevin de Bruyne.

Il norvegese si è poi trasformato in un fornitore, offrendo a Foden una facile occasione per fare 4-0 prima dell'intervallo.

Anthony e Anthony Martial sono andati a segno per lo United, portandosi sul 4-1, poi sul 6-2 e sul 6-3, in quella che è stata una giornata infelice per la squadra di Erik ten Hag, dopo una recente ripresa della forma fisica della sua squadra.

Il City resta a un punto dall'Arsenal, ma con Haaland così in forma la squadra di Pep Guardiola resta la favorita per la conquista del titolo, che sarebbe il quinto in sei anni.

Fonte: edition.cnn.com