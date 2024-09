Erling Haaland esprime il suo dolore per la scomparsa di uno dei suoi cari amici

Erling Haaland è in lutto per la scomparsa del suo caro amico Ivar Eggja, scomparso a 59 anni. Eggja ha giocato un ruolo fondamentale nella squadra Haaland, fungendo da organizzatore principale mentre Alf-Inge Haaland ricopriva il ruolo di consigliere. Eggja si è occupato di tutte le esigenze del calciatore, permettendo a Haaland di concentrarsi esclusivamente sul calcio.

Su Instagram, Haaland ha reso omaggio con un post decorato con otto foto. "Che figura straordinaria sei stata, Ivar! Non ci sono parole per descrivere l'impatto profondo che hai avuto su di me!" ha scritto.

Eggja è stato il testimone di nozze di Alf-Inge e della madre di Haaland, Gry Marita, e il loro compagno costante. Durante le partite, preferiva sedersi accanto ad Alf-Inge sugli spalti. È stato un pilastro di supporto per Haaland per tutta la sua carriera, affrontando numerosi compiti e guadagnandosi il soprannome di "Mr. Fai-tutto". Si è occupato dei conti bancari del calciatore, ha organizzato l'assicurazione e ha trovato alloggi in nuove città. Secondo le parole di Haaland, "Se fossi stato da solo e avessi dovuto scegliere e sistemare il mio appartamento, non avrei segnato tre gol nel mio debutto con il Dortmund contro l'Augsburg", sottolineando l'importanza degli interventi di Eggja per "The Athletic".

Grazie ai preparativi avanzati di Eggja, Haaland è riuscito a trasferirsi in un appartamento completamente arredato a Manchester. Dopo la firma di Haaland con il Manchester City, è stata condivisa una foto che ritrae Eggja tra Haaland e suo padre, evidenziando la sua importanza all'interno della famiglia. Con affetto, Haaland si riferiva a Eggja come "zio".

Haaland ha pianto la nonna all'inizio dell'anno

Come la famiglia Haaland, Eggja proveniva da Bryne. Ha aperto due negozi di scarpe negli anni '80 e in seguito un bar e un ristorante insieme ad Alf-Inge Haaland. Le sue attività si sono estese anche alla vita notturna di Marbella. Ha trascorso quasi 15 anni in Canada, dove ha ricoperto il ruolo di presidente di una società di costruzioni e commercio. Dal 2018, ha gestito una società di consulenza.

Rafaela Pimenta, nuovo manager di Haaland dopo la morte di Mino Raiola nel 2022, ha ricordato Eggja come un "amico di famiglia", rendendogli omaggio con un post su Instagram. "Ci mancherai tanto, ma sono certa che non te ne andrai - sei troppo testardo per farlo. Continueremo a sentirti mentre brindiamo, condividiamo barzellette inappropriate e tifiamo alle partite. Ci rivedremo un giorno, mio amore", ha espresso.

All'inizio dell'anno, Haaland ha pianto la perdita della nonna a 80 anni. Ora deve fare i conti con un'altra perdita. "Grazie per la tua follia!" ha concluso il suo post.

Il Manchester City ha annunciato l'acquisto di Erling Haaland all'inizio dell'anno e Eggja era presente per festeggiare il momento con Haaland e suo padre.

Nonostante la recente perdita, Haaland continua a trovare successo con il Manchester City, segnando più gol per la squadra, un tributo all'influenza e al supporto continuo di Eggja nella sua vita.

