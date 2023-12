Erling Haaland è sulla buona strada per battere i record della Premier League

Il 22enne sembra scrivere un nuovo record di marcature ogni volta che scende in campo e il derby di Manchester di domenica non ha fatto eccezione.

Con i tre gol realizzati nel 6-3 con cui il Manchester City ha sconfitto il Manchester United, Haaland ha portato a 14 il suo bottino di reti in Premier League dopo sole otto partite stagionali, sette in più di Harry Kane, secondo nella classifica dei marcatori del campionato.

L'attaccante norvegese è anche - di gran lunga - il giocatore più veloce a segnare tre triplette in Premier League, annientando il record di Michael Owen di 48 partite.

Per mettere le cose in prospettiva, Cristiano Ronaldo ha segnato tre triplette in tutta la sua carriera in Premier League.

Con le sue triplette contro Crystal Palace, Nottingham Forest e ora United, Haaland è il primo giocatore a segnare triplette in tre partite consecutive in casa in Premier League, spazzando via ogni timore che possa aver faticato ad adattarsi alla squadra del City di Pep Guardiola dopo il suo trasferimento dal Borussia Dortmund in estate.

Sembra destinato a superare il record di Mohammed Salah, attaccante del Liverpool, di 32 gol in 38 partite di Premier League e, al ritmo attuale, è anche in procinto di battere il record di Dixie Dean, 95 anni, di 60 gol in Inghilterra in 39 partite.

Contro lo United, oltre ai suoi tre gol, Haaland ha fornito anche due assist per Phil Foden, autore di una tripletta.

Dopo aver segnato di testa il primo gol da un corner, Haaland ha aggiunto il secondo grazie a un passaggio perfetto di De Bruyne e ha siglato la sua tripletta nel secondo tempo, quando ha trasformato un cross di Sergio Gómez: un'ulteriore prova della rapidità con cui il norvegese si è inserito nel sistema di Guardiola.

"La qualità che abbiamo accanto a lui lo aiuta a segnare, ma quello che fa non gliel'ho insegnato io", ha detto Guardiola quando gli è stato chiesto del record di gol di Haaland.

"Ha un istinto incredibile. Viene da mamma e papà, è nato così".

Il padre di Haaland, Alf-Inge, ha giocato nel City tra il 2000 e il 2003, mentre la madre Gry Marita Braut è stata una campionessa norvegese di eptathlon.

Anche se attualmente è secondo in classifica dietro l'Arsenal, pochi potrebbero dire che il City, che ha vinto quattro titoli di Premier League negli ultimi cinque anni, sembra quasi inarrestabile in questa stagione, soprattutto con la capacità di Haaland di segnare.

Avendo già segnato 29 gol in questa stagione - una media di quasi quattro a partita - il City rimane imbattuto ed è sulla buona strada per battere il record di 106 gol in campionato in una singola stagione, stabilito nel 2017/18.

"Ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare: nel processo stiamo perdendo alcuni palloni facili e dobbiamo migliorare questo aspetto", ha detto Guardiola.

"Le cose semplici non le stiamo facendo bene. Ma sei gol contro lo United, che veniva da una striscia vincente di quattro partite [in campionato], tra cui Arsenal e Liverpool, è davvero buono".

Forse, nella brillantezza della prestazione del Manchester City, si è perso il significato della sconfitta per lo United, che era in svantaggio per 6-1 prima dei due gol di consolazione di Anthony Martial.

La sconfitta nel derby è stata la terza in campionato in questa stagione e ha lasciato la squadra al settimo posto in classifica. Tra i problemi che il manager Erik ten Hag deve affrontare c'è quello di decidere cosa fare con Ronaldo, che è stato tenuto in panchina per tutta la durata della partita.

"Non lo farei entrare perché siamo sotto per 4-0 e per rispetto a Cristiano, per la sua grande carriera", ha spiegato ten Hag giustificando il mancato ingresso di Ronaldo, che non ha ancora segnato in campionato, nel secondo tempo.

L'olandese ha indicato nella mancanza di convinzione dei suoi giocatori la ragione della prestazione non brillante contro il Man City, arrivata dopo una serie di quattro vittorie in campionato contro Liverpool, Southampton, Leicester e Arsenal.

"Nelle partite precedenti - sì, qualche settimana fa - la nostra squadra era fiduciosa, c'era un buon spirito, c'era una buona atmosfera, mentre oggi non l'abbiamo portata in campo dal primo minuto", ha detto ten Hag.

"L'atmosfera non è sparita [definitivamente], ma oggi non hanno portato la convinzione in campo. È possibile giocare e noi non l'abbiamo fatto".

