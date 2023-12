Erling Haaland è l'ultimo pezzo del puzzle del Manchester City per vincere la Champions League?

Giocare nella competizione più importante del calcio europeo dovrebbe essere difficile. Haaland l'ha fatto sembrare tutt'altro.

Nel settembre 2019, all'epoca 19enne, il talento norvegese ha realizzato una tripletta per il Salisburgo al suo debutto in Champions League. Ma non si trattava di una tripletta qualunque.

Il primo gol di Haaland è arrivato dopo soli due minuti e ha completato la tripletta prima ancora che l'arbitro fischiasse l'intervallo.

Dopo aver firmato per il Borussia Dortmund nel gennaio 2020, Haaland non ha mostrato alcun segno di rallentamento e ha iniziato a battere numerosi record di Champions League.

Nessun giocatore nella storia della competizione ha raggiunto i 10 gol in meno partite di Haaland; è diventato il primo giocatore a segnare più gol in quattro partite consecutive; e il norvegese è il più giovane giocatore a raggiungere i 20 gol.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Raul e Zlatin Ibrahimovic sono solo alcuni dei grandi attaccanti di tutti i tempi che hanno partecipato alla Champions League. Ma Haaland li ha eclissati tutti agli esordi.

Dal suo debutto in Champions League, solo Benzema e Robert Lewandowski hanno segnato più gol di Haaland.

Non è solo in Champions League che Haaland ha battuto i record. Ha segnato una tripletta al suo debutto con il Dortmund in Bundesliga ed è diventato il più giovane giocatore a raggiungere i 50 gol nella massima serie tedesca.

L'ex portiere del Tottenham Hotspur Erik Thorstvedt, che è stato il primo norvegese a giocare in Premier League, afferma che queste straordinarie prodezze non devono sorprendere.

"È un mostro fisico", ha dichiarato Thorstvedt a Don Riddell della CNN. "Può correre così veloce, è brutale fisicamente, può spazzare via le persone, ma deve conoscere gli schemi su cui lavora il Man City.

"È molto motivato, molto ambizioso. Ha i suoi allenatori che lavorano sul suo fisico... Penso che gli attaccanti siano una razza speciale, vogliono solo i gol e penso che lui voglia vincere il Golden Boot e penso che voglia vincere il Pallone d'Oro un giorno".

Ora che il trasferimento di Haaland al Manchester City è stato confermato, ponendo fine a una delle saghe di trasferimento più combattute della memoria recente, è facile immaginare che i dirigenti e i difensori avversari perdano il sonno alla prospettiva di affrontarlo.

Dopo tutto, il City è una squadra che in questa stagione ha segnato il maggior numero di gol in Premier League - 89 insieme al Liverpool - senza avere un attaccante di ruolo.

A volte - in particolare nel cruciale pareggio per 2-2 contro il Liverpool all'Etihad - gli osservatori hanno lamentato la mancanza di un vero e proprio "n. 9" per concretizzare le numerose occasioni create dalla squadra di Pep Guardiola.

Sebbene questa sia forse una semplificazione eccessiva di alcuni problemi del City in avanti, ci sono certamente occasioni in cui un giocatore con le capacità di Haaland avrebbe potuto trarre vantaggio davanti alla porta.

Ma giocare per Guardiola può essere notoriamente complicato. Lo spagnolo è noto per essere una delle più grandi menti tattiche della storia, e alcuni giocatori - vedi Jack Grealish in questa stagione - probabilmente faticano a entrare in sintonia con la filosofia e lo stile di Guardiola.

Se Haaland ha senza dubbio le caratteristiche fisiche per affermarsi in Premier League, Thorstvedt sostiene che adattarsi allo stile di Guardiola potrebbe rivelarsi più difficile.

"Porterà gol, ovviamente, e tanti, ma deve anche entrare nel modo di pensare di Pep, nel modo di giocare del Man City", dice. Ci sono altri in quella squadra che sono più bravi con l'abilità, il controllo ravvicinato, la rotazione quando i giocatori si muovono sul campo".

Lui [Haaland] può farlo, ma non così bene come gli altri". "È anche giusto chiedersi: quanto può migliorare il Man City? Voglio dire, possono davvero ottenere così tanti punti in più in Premier League? Possono davvero segnare così tanti gol in più?

"Ma credo che ci siano ancora dei margini di guadagno e ovviamente la cosa più importante è la Champions League, se la prossima stagione la vinceranno con Erling in squadra, ovviamente tutti lo indicheranno come l'ultimo pezzo del puzzle. Alla fine l'hanno preso e hanno vinto il trofeo".

Mentre Thorstvedt afferma che Haaland "non vede l'ora" di lavorare sotto il "genio del calcio" Guardiola, il suo compagno di squadra a Dortmund Marco Reus ha visto in prima persona per più di due anni l'incredibile potenziale che il 21enne porterà al Manchester City.

La squadra di Guardiola è crollata in modo spettacolare ancora una volta in Champions League, subendo due gol in due minuti alla fine dei 90 e poi di nuovo all'inizio dei tempi supplementari, quando è stata eliminata dal Real Madrid.

Ci sono state occasioni per il City alla fine della seconda frazione di quella semifinale che è difficile immaginare che Haaland abbia mancato e Reus descrive l'abilità dell'attaccante come esattamente ciò di cui la squadra di Guardiola aveva bisogno in quel momento in cui le cose hanno iniziato a precipitare.

"Energia. Molta energia", ha detto Reus a Darren Lewis della CNN parlando delle caratteristiche di Haaland. "Un sacco di cose positive, fiducia. Quando si è giovani si è spensierati, non ci si preoccupa più di tanto. Quando è arrivato, abbiamo visto la sua energia, che è... aumentata".

"Naturalmente, con il tempo è diventato anche un po' più esperto, perché ha giocato molte partite. Ha sicuramente il potenziale per diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. È ancora incredibilmente giovane. Ha un'incredibile quantità di cose davanti a sé".

