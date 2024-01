Erling Haaland batte diversi record e continua la sua striscia di gol in Champions League

Con un'altra doppietta nel pareggio per 2-2 del Borussia Dortmund con il Siviglia in Champions League, martedì scorso, il giovane attaccante ha scritto una nuova pagina nei libri dei record della competizione, grazie alla vittoria per 5-4 della squadra tedesca che ha raggiunto i quarti di finale.

Nessun giocatore nella storia del torneo ha raggiunto il traguardo dei 20 gol in meno partite. Haaland ci è riuscito in sole 14 partite, battendo il precedente record di Harry Kane che aveva realizzato l'impresa in 24 partite.

Il norvegese è anche il più giovane giocatore di sempre a segnare in sei partite consecutive di Champions League e nessuno ha segnato più gol di lui nella competizione dal suo debutto nel 2019.

Ha inoltre superato l'attuale manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer come capocannoniere di tutti i tempi della Norvegia nel torneo più prestigioso del calcio europeo.

È una serie di statistiche di cui qualsiasi giocatore sarebbe orgoglioso, figuriamoci un ventenne.

"Erling è eccezionale. Siamo felici di avere altre due partite di Champions League per continuare a segnare", ha detto l'allenatore del Dortmund Edin Terzic dopo che la sua squadra è passata ai quarti di finale.

Rigore controverso

Reduce dalla deludente sconfitta di domenica contro i rivali del Bayern Monaco - partita in cui Haaland ha segnato due volte - il Dortmund sembrava determinato a mantenere il vantaggio di 3-2 dell'andata contro il Siviglia.

La squadra tedesca ha allungato il suo vantaggio nel primo tempo, quando Haaland ha messo in rete un cross dal capitano Marco Reus.

L'attaccante norvegese ha poi raddoppiato dal dischetto dopo una fase di gioco controversa.

Haaland pensava di aver segnato un meraviglioso gol in solitaria subito dopo la ripresa, ma il VAR ha annullato il suo tentativo dopo aver individuato un fallo dell'attaccante. Incredibilmente, il VAR ha poi assegnato al Dortmund un rigore per un precedente fallo sul giovane pochi minuti prima.

Il dramma non si è fermato lì.

Il portiere Yassine Bounou ha parato il rigore di Haaland e ha bloccato la ribattuta, ma l'arbitro ha ordinato la ripetizione del calcio di rigore dopo che il VAR ha visto il portiere del Siviglia allontanarsi dalla sua linea.

Al secondo tentativo, Haaland ha tirato una punizione quasi identica, che per poco non è passata sotto la mano tesa di Bounou.

Evidentemente irritato dai festeggiamenti iniziali di Bounou dopo aver parato il primo tentativo, Haaland ha punzecchiato il portiere mentre correva via per festeggiare, con alcuni giocatori del Siviglia che inseguivano rabbiosamente il norvegese.

La squadra spagnola ha risposto con due gol nel secondo tempo, ma non è bastato e il Dortmund ha vinto per aggregazione.

Con 10 gol già realizzati in questa stagione, resta da vedere quanti altri Halaand ne aggiungerà al suo palmarès mentre spinge il Dortmund verso le fasi a eliminazione diretta.

Cristiano Ronaldo detiene il record di gol in una stagione di Champions League: ne ha segnati 17 nella campagna 2013-2014.

Fonte: edition.cnn.com