La storia in primo piano

Erin Walker racconta gli alti e bassi della vita di una moglie del PGA Tour

Erin Walker è la moglie di Jimmy, giocatore del PGA Tour.

Erin dice di essere l'amministratore delegato del Team Walker

È una saltatrice amatoriale di successo

Erin è una voce vivace e spesso schietta sui social media, un'acerba scrittrice a volte sulla stampa di golf e l'autrice di un blog chiamato Tour Wife Travels, per diversi anni un diario di viaggio della vita nel circuito del golf professionistico.

La sua biografia su Twitter recita: "Osservatrice professionista di golf. Saltimbanco amatoriale. Sposata con @jimmywalkerPGA. Sono un'opinionista. Lui no".

Una lunga e vivace chiacchierata telefonica con la CNN dallo Utah lo conferma.

Fino all'anno scorso, Erin trascorreva circa 30 settimane all'anno in viaggio con Jimmy, avendo rinunciato al suo sogno di studiare legge.

Ma invece di sistemarsi in una vita di lusso in hotel, la laureata in giornalismo, pubblicità e marketing ha assunto il ruolo di amministratore delegato del Team Walker.

Tra i suoi "molti cappelli" ci sono il controllore finanziario, il revisore dei contratti, l'organizzatore di viaggi, l'organizzatore di eventi, il guru dello swing, il motivatore principale, la psicologa, la moglie e la mamma.

"Sono io che gestisco la sua nave. Mi occupo di tutto il resto, solo di rendere le cose il più semplici possibile per Jimmy, in modo che tutto ciò che deve fare sia giocare a golf".

Avventuroso

La coppia, che vive a Boerne, in Texas, viaggiava a tempo pieno in camper quando i bambini, Mclain (ora sette) e il fratellino Beckett (quattro), erano più piccoli. L'asilo ha ridotto i viaggi su strada, ma Jimmy usa ancora il camper per alcune settimane. Ha un autista perché l'allenatore Butch Harmon è "molto contrario" a fargli prendere il volante da solo (troppo stressante).

"È una casa su ruote", dice Erin. "Abbiamo il nostro letto, i nostri cuscini, una lavatrice, un'asciugatrice, una lavastoviglie, un frigorifero domestico di dimensioni americane, quattro TV, i bambini hanno i letti a castello, abbiamo quattro paia di stivali da pioggia, cose che non si possono mettere in valigia di settimana in settimana.

"Penso che si debba essere un po' avventurosi perché c'è sempre qualcosa di rotto".

Al Masters parcheggiano di fronte all'Augusta National.

"Augusta è incredibile", dice Erin. "Jimmy ci entra tutti i giorni e per i ragazzi è fantastico avere un cortile enorme dove poter tirare calci a un pallone o giocare a baseball. Per noi ha senso".

Se la vita non fosse già abbastanza impegnativa, Erin si dedica alla sua passione per il salto ad ostacoli, partecipando a circa 15 eventi all'anno in giro per gli Stati Uniti.

Tenere i suoi cavalli con il suo allenatore in Virginia aggiunge un altro livello di complessità all'operazione.

"È difficile, non faccio molta pratica", dice Erin. "Mi presento alle mostre di cavalli e spero che vada tutto bene. Per fortuna sono abbastanza atletica, ma è difficile. Vorrei essere migliore e saltare salti più grandi, ma devo adattare le mie aspettative.

"Ma sono fortunata ad avere un marito che mi sostiene, perché per me è necessario avere un hobby e fare un po' di testa mia".

Lista dei desideri

Il fuoco di Erin deriva dai suoi genitori, entrambi sciatori agonisti nello Utah negli anni Settanta. Suo padre Mark Stiegemeier è stato campione del mondo di sci freestyle nel 1975, e lei e suo fratello minore Sean sono cresciuti facendo gare di sci, incrociando di tanto in tanto una giovane Lindsey Vonn.

Nel 2015, Erin ha passeggiato ad Augusta con la Vonn, allora fidanzata di Tiger Woods, e ha scambiato storie di amici comuni.

Gli ovvi vantaggi di un marito golfista professionista di successo sono la ricchezza - i guadagni della carriera di Walker sono poco più di 23 milioni di dollari - e i vantaggi che derivano dalla fama.

Quest'anno Erin si è aggiudicata un viaggio VIP al Kentucky Derby, mentre Mclain ha potuto incontrare i suoi eroi piloti di Nascar quando Jimmy ha partecipato al media day della US PGA come campione in carica. C'è anche la tradizione del Masters che vede partner e figli indossare le tute bianche per fare da caddie nella gara di par-three del mercoledì.

Poi ci sono i viaggi all'estero e il cameratismo degli eventi di squadra, come la giornata "isterica" delle mogli che mangiano calamari e altro cibo non identificato durante la Presidents Cup 2015 a Incheon, in Corea del Sud.

O l'elettricità intorno al primo tee, simile a uno stadio, la mattina di apertura della Ryder Cup 2014 a Gleneagles. "È stata una sensazione incredibile", dice. "Anche adesso ho la pelle d'oca. Non vorresti mai perderne un'altra".

Pelle spessa

Ma gli aspetti negativi di questo stile di vita non derivano dalle difficoltà di viaggio o dal tempo trascorso fuori casa, bensì da un aspetto inaspettato. I social media, una forza positiva usata nel modo giusto, sono diventati il più grande ostacolo alla vita del tour. Ha causato diversi "intoppi sulla strada", dice.

"Quando ho sposato Jimmy sapevo che avrebbe viaggiato, sapevo che quando avremmo avuto dei figli lui avrebbe viaggiato e io sarei stata un genitore single per poco tempo, quindi non posso dire che sia una cosa negativa", dice.

"Ma più diventi famoso, più la gente vuole distruggerti, e questo non lo capisco proprio. Le persone hanno le loro supposizioni e non c'è possibilità di ricorso per ciò che la gente dice.

"Anche una persona popolare come Rickie [Fowler] ha gli haters. Io dico: 'Cosa vuoi dire con Rickie? È il ragazzo più simpatico in circolazione'".

Erin dice che entrambe hanno dovuto sviluppare una pelle più spessa e ammette di aver dovuto "frenare" l'istinto di rispondere a ogni detrattore. "Sono abbastanza politicamente corretta", dice.

"Non dirò cose che irriteranno lui e i suoi sponsor, ma dirò cose che si applicano alla nostra vita quotidiana".

"Fa un buon lavoro. Mi difende", ha detto Jimmy, 38 anni, alla CNN durante il British Open a Royal Birkdale, dove condivideva una casa "confraternita" con il campione finale Jordan Spieth, Rickie Fowler, Justin Thomas e Zach Johnson.

Stress e osservazione delle stelle

Per alcune mogli del Tour, la vita nel paradiso altrui non è sempre un letto di rose.

Erin conosce altri coniugi che hanno rinunciato alle ambizioni di diventare avvocati, dentisti e persino golfisti professionisti per sostenere il proprio partner.

Dice di potersi immedesimare "al 1000%" in Brittany Horschel, moglie del giocatore del PGA Tour Billy Horschel, che di recente ha ammesso di essere un'alcolista e ha trascorso due mesi in un centro di cura in Florida. È sobria da più di un anno, ma dice che l'alcolismo era aggravato dalla solitudine dovuta alla cura della figlia in viaggio.

"Ognuno affronta lo stress in modo diverso", dice Erin, che ha conosciuto Jimmy quando era volontaria a un evento di secondo livello a Salt Lake City nel 2004.

"Capisco perfettamente come, soprattutto se si passa da dove era lei, un'ottima giocatrice di golf al college, si debba improvvisamente dire: 'Ok, rinuncio al mio sogno per andare a sostenere il tuo sogno'. È un passaggio enorme".

"Ecco perché i cavalli sono stati così importanti per me. Mi danno uno sfogo positivo".

"Mi congratulo con Billy e Brittany per aver raccontato la loro storia".

Erin ritiene fondamentale che i giocatori abbiano anche altri interessi oltre al golf.

Quello di Jimmy è l'astrofotografia, per la quale ha vinto dei premi. Per tre volte la NASA ha reso le sue immagini la foto astronomica del giorno.

"Mi piace che abbia un hobby oltre alle auto e al vino, perché a tutti i golfisti professionisti piacciono le auto e il vino", dice lei.

È qualcosa di unico, che gli dà la possibilità di allontanarsi dal golf, di essere creativo e di trovare il suo posto zen".

"Gli dà una prospettiva su tutto. Là fuori ci sono cose molto più importanti del golf e del fare birdie e bogey".

Affrontare la malattia di Lyme

Le notti di Jimmy al telescopio, al campo da golf e al poligono sono state ridotte da novembre perché ha lottato contro una malattia debilitante che gli ha tolto le forze.

In aprile gli è stata diagnosticata la malattia di Lyme, un'infezione batterica diffusa da zecche infette.

Walker ha dichiarato al PGA Tour che la malattia "è come se avessi l'influenza. Non c'è forza. Non c'è niente. E va e viene a ondate. Non si sa mai quando si manifesterà".

Sta assumendo un cocktail di farmaci e vitamine e ha dichiarato alla CNN al Royal Birkdale di essere al "75-90%".

"Non mi sento me stesso, non mi sento forte", ha detto.

"È stata dura", ha aggiunto Erin, che si è fatta portavoce di una campagna che avverte le persone di stare attente alle zecche.

Jimmy non è un chiacchierone e non è uno che si lamenta, quindi non sarà lui a dire 'quest'anno mi ha massacrato', ma è così".

"Ha influito sul suo umore perché non si sentiva bene, e questo ha messo a dura prova un rapporto e i bambini. Sono felice che stiamo andando nella direzione giusta e che lui stia iniziando a sentirsi meglio".

Erin ha dovuto aggiungere farmacista e infermiera alla sua lunga lista di ruoli.

Ma non provate a dirle che non fa altro che fare shopping e spa

