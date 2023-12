Erik ten Hag "affronterà" l'uscita anticipata di Cristiano Ronaldo durante la vittoria per 2-0 contro il Tottenham

Ronaldo, che ha avuto poco tempo a disposizione sotto la guida di dieci Hag e ha cercato di allontanarsi dallo United prima dell'inizio della stagione, è stato un sostituto non utilizzato nella partita di mercoledì.

Invece di rimanere fino al fischio finale, l'attaccante portoghese è uscito dal tunnel quando mancavano pochi minuti alla fine della partita all'Old Trafford, poco dopo che ten Hag aveva fatto entrare Christian Eriksen e Anthony Elanga.

"Non ci faccio caso oggi, ci penseremo domani", ha detto il manager olandese ai giornalisti quando gli è stato chiesto dell'uscita anticipata di Ronaldo. "Voglio concentrarmi sulla squadra. È stata una prestazione magnifica".

Ronaldo è apparso infelice quando è stato sostituito al 72' del pareggio per 0-0 contro il Newcastle domenica scorsa, una decisione che il ten Hag ha detto di aver preso per mantenere freschi i suoi attaccanti in vista di una serie di partite impegnative.

Nelle sue otto presenze stagionali - sei delle quali dalla panchina - Ronaldo ha segnato solo una volta.

Parlando alla BBC, l'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker ha detto che è stato "inaccettabile" e "così povero" per il 37enne lasciare la partita in anticipo.

Contro il Tottenham, un tiro deviato di Fred ha portato in vantaggio lo United all'inizio del secondo tempo, prima che Bruno Fernandes aumentasse il vantaggio della squadra di casa dal limite dell'area.

È stato soprattutto grazie all'eccellenza del portiere degli Spurs Hugo Lloris che lo United ha segnato solo due volte, salendo con questa vittoria al quinto posto nella classifica della Premier League.

In una stagione altalenante, la squadra di dieci Hag ha ottenuto vittorie contro Tottenham, Liverpool e Arsenal, ma anche sconfitte umilianti contro Brentford e Manchester City.

Il prossimo impegno è la trasferta di sabato contro il Chelsea, mentre il Tottenham giocherà in casa contro il Newcastle.

Fonte: edition.cnn.com