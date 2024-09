Erik Menendez esprime che la serie "Monsters" di Ryan Murphy contiene numerose "fabbricazioni aperte".

In un'aula di tribunale, Edmund e il suo fratello maggiore Lyle sono stati giudicati colpevoli per l'incidente di sparatoria mortale avvenuto nel 1989, che ha coinvolto i loro genitori, Katty e José Menendez. Attualmente stanno scontando pene detentive a vita per questi capi d'accusa, sostenendo di aver agito in legittima difesa, citando un'intera vita di tormenti fisici ed emotivi inflitti dal padre come giustificazione. In un post sui social media condiviso dalla moglie, Edmund Menendez ha espresso il suo dissenso nei confronti della serie Netflix, co-creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, definendola "distruttiva."

"I pensavo che avessimo superato le falsità e le rappresentazioni dannose di Lyle, creando una caricatura di Lyle basata sui numerosi e arroganti falsi diffusi nella serie," ha scritto Menendez. "È scoraggiante ammettere che credo che Ryan Murphy non possa essere così cieco e inaccurato riguardo ai fatti delle nostre vite, il che mi porta a mettere in discussione le sue intenzioni."

La serie dibattuta, composta da nove episodi, si addentra nel crimine da diverse angolazioni, come l'esame del rapporto tra i fratelli e l'ipotesi che i delitti siano stati motivati da guadagno finanziario.

"È scoraggiante constatare che la rappresentazione inesatta di Netflix degli eventi che hanno portato al nostro crimine ha fatto diversi passi indietro - verso il passato quando l'accusa ha costruito una narrazione basata sulla convinzione che i maschi non siano abusati sessualmente e che i maschi reagiscano al trauma in modo diverso dalle donne," ha scritto Menendez. "Perché i fatti non dovrebbero bastare? Sia la verità a prevalere come la verità. Come può essere scoraggiante sapere che un singolo individuo influente può minare decenni di progressi nell'esposizione del trauma infantile?"

Murphy e Brennan non hanno ancora commentato pubblicamente il post di Menendez.

Durante una discussione in un panel sull'episodio inaugurale della serie, Murphy ha detto: "La serie è più interessata a esplorare come i mostri vengono creati piuttosto che nati," secondo Netflix. "Cerchiamo di non giudicare questo, poiché il nostro obiettivo è comprendere perché hanno fatto le scelte che hanno fatto piuttosto che le scelte in sé."

"Infine, la verità su ciò che è accaduto rimane un mistero, accessibile solo alle due persone che stanno scontando la loro pena in prigione in questo momento," ha aggiunto Brennan.

La seconda stagione di "Monsters" è stata recentemente trasmessa, dopo "Monster: The Jeffrey Dahmer Story." Edmund Menendez, ora 53enne, e Lyle Menendez, 56enne, stanno scontando la loro pena in un carcere vicino a San Diego, in California. Il loro team legale ha sostenuto in una petizione lo scorso anno che il caso avrebbe dovuto avere un nuovo processo in base alle prove recenti.

"La violenza non dovrebbe mai essere una soluzione, una risposta o una giustificazione," ha scritto Menendez. "Spero che si ricordi che la violenza inflitta su un bambino porta a innumerevoli scene dannose e nascoste dietro il glamour, raramente esposte fino a quando non accade una tragedia per tutti coloro che sono coinvolti."

