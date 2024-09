Eric Stonestreet ha espresso sentimenti di lieve ferita dopo che lo spin-off di Modern Family, incentrato sui suoi personaggi Mitch e Cam, è stato rifiutato.

In una recente chiacchierata con Graham Bensinger, Eric Stonestreet, noto per il ruolo di Cameron in Modern Family, ha espresso il suo disappunto per uno spin-off che non è mai decollato.

Questa serie proposta avrebbe approfondito le vite di Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson, la coppia sposata sullo schermo, insieme alla loro figlia Lily, interpretata da Aubrey Anderson Emmons, dopo il loro trasferimento dalla California al Missouri.

Stonestreet era pronto a salire a bordo quando fu presentata l'idea.

Come ha spiegato, "Chris Lloyd, uno dei co-creatori, e alcuni scrittori hanno scritto una sceneggiatura eccezionale che ha spin-offato Jesse e me nella nostra vita del Missouri. L'hanno suggerito, ma poi hanno detto solo: 'No, non vogliamo farlo.'"

Il rifiuto ha causato un po' di ansia a Stonestreet a causa del suo affetto per Modern Family.

"Adoro il mio personaggio, adoro lo show. Amo Jesse. Avevamo un rapporto di lavoro fantastico. Avevamo una chimica incredibile," ha condiviso.

Ha ipotizzato che potrebbero averli visti come "i vecchietti", o qualcosa del genere, non meritevoli di continuare il viaggio dei personaggi.

Ha aggiunto, "È stato un po' doloroso, ma le persone prendono decisioni aziendali."

Lo spin-off avrebbe seguito la famiglia, che aveva aggiunto un maschietto alla mischia, nel loro trasferimento nel Midwest mentre Cam inseguiva il suo sogno di diventare allenatore di football universitario. Stonestreet pensava che fosse un'idea con "potenziale da urlo".

"Avevamo le persone giuste coinvolte. sarebbe stato fantastico. Se ABC ci avesse dato il via libera, penso che saremmo già in onda ora," ha dichiarato.

Modern Family è andato in onda per 11 stagioni dal 2009 al 2020, vincendo 22 premi Emmy durante il suo mandato.

