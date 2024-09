Ergonomia in ufficio: come scegliere la sedia ideale per il tuo ufficio

Lavorare molte ore in casa può causare fastidi alle spalle e al collo, soprattutto se non si utilizza una sedia ergonomica per l'ufficio. Ecco cosa considerare quando si acquista una nuova sedia per migliorare la postura:

Trascorrere troppo tempo seduti a casa: i lavoratori da casa dovrebbero assicurarsi che la loro sedia sia regolata correttamente per prevenire mal di schiena e al collo. La posizione ideale prevede che i piedi siano appoggiati a terra con le gambe superiori e inferiori che formano un angolo di 90 gradi.

Scegliere una nuova sedia per l'ufficio, cercare una che offra un adeguato sostegno per le cosce. Secondo Michael Weber, esperto di prodotti di TÜV Süd, assicurarsi che le ginocchia non sentano pressione durante la prova della sedia per evitare di influire sulla circolazione del sangue nelle gambe.

Braccioli: Preferenza Personale

La parte posteriore della sedia dovrebbe raggiungere idealmente la livello delle spalle per sostenere il corpo superiore. Potresti anche considerare una sedia con un meccanismo sincronizzato, che consente di sedersi in modo dinamico. Secondo Weber, ciò significa che gli angoli del sedile e dello schienale si regolano simultaneamente quando ci si appoggia, seguendo i movimenti naturali del corpo. Inoltre, un sostegno lombare anatomicamente sagomato può alleviare la pressione sulla parte bassa della schiena e mantenere la forma a S naturale della colonna vertebrale.

Se preferisci i braccioli o meno è una questione di preferenza personale. Weber suggerisce che le persone che si alzano spesso potrebbero trovare più pratico non averli. Tuttavia, se si sceglie una sedia con braccioli, assicurarsi che siano regolabili in altezza per alleviare efficacemente la pressione alle spalle.

Cambiare posizione regolarmente è essenziale per evitare fastidi. Secondo TÜV Süd, questo è ottenuto meglio con una scrivania regolabile in altezza, che consente di lavorare in piedi. Se non ne hai una a casa, fai uno sforzo per alzarti il più spesso possibile, anche durante le chiamate.

