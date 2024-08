- Erfurt sta cercando uno sponsor per la maglia attraverso una lotteria.

Rot-Weiß Erfurt sta rivoluzionando le cose nella ricerca di un nuovo sponsor per la maglia della squadra. Questo club di calcio di bassa lega sta cercando di assicurarsi un nuovo benefattore finanziario attraverso un metodo inconsueto: una lotteria. Gli interessati possono acquistare chances per €2.400. L'estrazione è prevista per martedì al più presto. Lo scorso anno, come riportato da Bild, Rot-Weiß Erfurt avrebbe guadagnato €100.000 da sponsorizzazioni della maglia.

Franz Gerber, direttore generale del club, ha condiviso i suoi pensieri con il Thüringer Allgemeine. "Poiché le situazioni difficili possono richiedere risposte inconsuete, stiamo ora affrontando la promozione della maglia in modo completamente diverso", ha detto. Il premio principale è una sponsorizzazione della maglia fino al 20º turno di campionato, a partire dalla derby della Turingia contro il FC Carl Zeiss Jena mercoledì. Il secondo premio include la sponsorizzazione dal 21º al 34º turno di campionato. Saranno messi in palio anche vari altri spazi pubblicitari attraverso questa lotteria.

