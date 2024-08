- Erfurt riceve il certificato e celebra il titolo di Patrimonio dell'Umanità

Erfurt riceve il certificato ufficiale UNESCO Patrimonio Mondiale quasi un anno dopo essere stata inserita nella lista. La Ministra di Stato degli Affari Esteri Katja Keul consegnerà il documento (alle 11:00) al Sindaco Andreas Horn (CDU) al municipio. Gli interessati possono seguire la cerimonia in diretta streaming in una lounge sotto il Krämerbrücke, come annunciato dalla città.

L'evento e il titolo saranno celebrati oggi con un programma pubblico e gratuito. Insieme ai festival organizzatori dell'Estate Yiddish Weimar, la città ha organizzato concerti, tour, conferenze e altro ancora sulla cultura ebraica in vari luoghi del centro storico fino alle 22:00. Una parata è prevista nel pomeriggio per marciare verso il parcheggio del municipio, dove ci sarà musica dal vivo.

Nel settembre 2023, UNESCO ha inserito tre edifici di Erfurt come testimoni dell'eredità ebraica medievale della città: la Vecchia Sinagoga, una Mikveh (bagno rituale) e la Casa di Pietra, un edificio storico residenziale. Da allora, la Vecchia Sinagoga, ora un museo, ha registrato un notevole aumento dei visitatori, secondo la città. La Turingia ora ha cinque siti UNESCO Patrimonio Mondiale.

Maggiori informazioni Programma Programma Estate Yiddish Weimar

