Era venuto qui per essere al sicuro, ma si è scoperto che non lo era": I familiari ricordano il medico siriano ucciso dal terremoto in Turchia

È stato sepolto la settimana scorsa. Il sole invernale di metà mattina proiettava ombre lunghe mentre il corpo del dottor Bahig Dwedari veniva portato verso una tomba appena scavata nella sua città d'adozione, Reyhanli, nel sud della Turchia, insieme ai corpi di sua moglie Rania, di sua sorella Iman e di sua figlia Dima. Sono stati tutti uccisi nel terremoto che ha colpito la regione il 6 febbraio, ha detto il nipote del medico, Shareef Dwedari, e sono stati sepolti lo stesso giorno, nella stessa tomba.

Gli uomini si sono riuniti per rendere omaggio e un ragazzo ha letto il Corano, con la voce incrinata dall'emozione.

"Ha aiutato molte persone durante la guerra e, poiché mio padre è morto, è diventato come un padre per me. Ha persino fatto la presentazione formale alla famiglia della mia attuale moglie, cosa molto importante nella nostra cultura", ha detto Shareef Dwedari. "Tutti andavano da lui per chiedere aiuto".

Dwedari era un medico molto conosciuto nella sua città natale, Idlib, in Siria, ma con l'intensificarsi dei combattimenti è fuggito in Turchia nel 2016, secondo quanto riferito da suo nipote e dai suoi colleghi. Poco dopo la sua partenza, l'ospedale Ibn Sina dove lavorava è stato colpito da un attacco aereo.

Una volta in Turchia, Dwedari ha lavorato in un ospedale gestito da Orient for Human Relief a Reyhanli, vicino al confine siriano, dove ha prestato assistenza a migliaia di rifugiati siriani venuti a cercare sicurezza e aiuto medico, secondo quanto riferito da un amico e collega che ha lavorato con lui in Turchia.

I medici in Siria sono spesso il fondamento della comunità e la morte anche di uno solo può avere un impatto enorme sulla popolazione siriana. Secondo Physicians for Human Rights, con sede a New York, almeno 945 medici sono stati uccisi in Siria, la maggior parte a causa di attacchi del regime del presidente siriano Bashar al-Assad e del suo alleato russo.

"Era sempre sorridente, faceva pagare solo una piccola somma per un consulto e, se non potevi pagare, offriva il suo tempo gratuitamente", ha detto l'amico, che ha lavorato con Dwedari all'ospedale di Oriente e ora lavora per l'Unione delle organizzazioni di assistenza e soccorso medico, una ONG con sede in Svizzera. Ha chiesto che il suo nome non venisse usato per motivi di sicurezza.

Sulla tomba, l'imam ha iniziato il Dur, la tradizionale preghiera funebre islamica, con i fedeli che ripetevano "amen" all'unisono, scanditi dal canto del gallo.

Ci vorrà ancora molto tempo prima che le lapidi siano posizionate nei luoghi di sepoltura in Turchia, ma i cari delle persone sepolte sanno dove si trovano. Su altre tombe appena scavate crescevano cespugli solitari di ulivo o rosmarino.

Man mano che le tombe si riempivano, alcuni luttuosi si allontanavano gradualmente, mentre altri si accucciavano accanto alla tomba, visibilmente turbati.

"Tutti quelli che conoscevano il medico lo amavano", ha detto Mohammed Jamal, un paziente di Dwedari. "Era venuto qui per essere al sicuro, ma a quanto pare non lo era".

La scorsa settimana, in Siria, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato di aver visto "la distruzione di intere comunità, l'indicibile sofferenza delle persone e il coraggio e la determinazione dei sopravvissuti e dei soccorritori".

Tedros ha detto che più di un decennio di guerra nella regione ha lasciato città distrutte e abbandonate - e i sistemi sanitari non erano in grado di far fronte a un'emergenza di questa portata. L'OMS sta fornendo assistenza ad alcuni sopravvissuti e ha lanciato un appello di 43 milioni di dollari per sostenere la risposta in Turchia e Siria.

L'OMS ha anche spedito medicinali e forniture in entrambi i Paesi colpiti per sostenere l'assistenza a più di mezzo milione di persone, anche per interventi chirurgici urgenti. L'OMS ha inoltre collaborato con Assad per consentire ulteriori punti di accesso transfrontalieri, che integrano gli aiuti in Siria già predisposti prima del terremoto.

"La fase di ricerca e salvataggio si sta concludendo, ma per l'OMS il compito di salvare vite umane è solo all'inizio", ha dichiarato Tedros.

Janelle Chavez della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com