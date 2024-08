- "Era un software dannoso".

Dopo aver saltato un ingaggio televisivo, il leader della AfD in Turingia, Björn Höcke, è salito sul palco a un raduno a Nordhausen. "Ehi, gente, sono in forma come un atleta," ha detto Höcke a centinaia di festaioli della Turingia del Nord. Aveva superato un virus, ha sostenuto, e ha ripetutamente esaltato la sua forma fisica. "Se saltassi su una bicicletta ora e pedalassi qui, il Brocken nell'Harz sarebbe mio in meno di tre ore," ha dichiarato. Il Brocken, che svetta nell'Harz, è la vetta più alta dell'Assia-Sassonia.

Höcke ha screditato i media e ha dichiarato che la democrazia ora era a malapena in funzione.

Höcke aveva rinunciato a un talk show di ntv e Antenne Thuringia il mercoledì. All'inizio, la sua squadra aveva citato problemi di salute come scusa. Il vice presidente della AfD in Turingia, Stefan Möller, ha menzionato durante l'evento: "Sì, ho anche saputo che non è riuscito a dormire la scorsa notte".

Il portavoce della AfD in Turingia, Torben Braga, aveva lasciato intendere in anticipo che Höcke sarebbe stato in perfette condizioni per giovedì. Secondo ntv, Höcke aveva già rinunciato lunedì, aveva confermato martedì e aveva infine rinunciato mercoledì mattina.

Nonostante i presunti problemi di salute, l'assenza di Höcke dal talk show ha suscitato sospetti tra alcuni spettatori. Alla luce di altre accuse, sembrava che Höcke avesse una storia di priorità di altri impegni rispetto alle apparizioni programmate.

