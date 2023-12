'Era ora che ne facessi uno': Steph Curry realizza il primo buzzer-beater della carriera e trascina i Warriors alla vittoria

Ma sorprendentemente, nella sua illustre carriera, Curry non ha mai realizzato un buzzer-beater per vincere una partita a tempo scaduto. Secondo ESPN, ha realizzato sette tiri per vincere le partite negli ultimi 5 secondi.

La situazione è cambiata venerdì sera, quando il 33enne ha fatto un paio di palleggi sulla sinistra, ha trovato lo spazio necessario e ha realizzato un tiro da 20 metri allo scadere del tempo per aiutare i Golden State Warriors a battere gli Houston Rockets 105-103.

"Era ora che ne facessi uno", ha esclamato dopo, con un sollievo comprensibile. "È il mio primo tiro!".

Il tiro vincente ha fatto passare in secondo piano l'ennesima prestazione balbettante dei Warriors e dello stesso Curry.

Giovedì i Warriors hanno subito una sconfitta shock in OT contro gli Indiana Pacers, una squadra priva di quasi tutti i suoi migliori giocatori.

Venerdì i Warriors si sono trovati sotto di nove punti a circa cinque minuti dalla fine contro i Rockets, la squadra con il peggior record della Western Conference.

Senza Draymond Green e Klay Thompson, i Warriors hanno faticato a tirare con continuità, tanto che a un certo punto Curry ha preso a calci una sedia per la frustrazione durante un timeout.

Curry ha tirato solo 4 su 13 da tre e 6 su 21 in totale, guidando la squadra nel punteggio con 22 punti. Ma è stato il tiro finale a fare la differenza.

Curry ha realizzato molti tiri chiave nei secondi finali delle partite, ma è stato il suo primo buzzer-beater vincente dai tempi del liceo.

"È stata una bella sensazione", ha detto Curry. Il modo in cui abbiamo trascorso le ultime 48 ore, con il modo in cui abbiamo giocato, la notte scorsa, i tempi supplementari, la sconfitta, la delusione per questo e poi la partita, il tira e molla, la mentalità che abbiamo avuto, la resistenza che abbiamo mostrato per darci una possibilità nel secondo tempo è stata impressionante".

"Ci ricorda di mantenere una prospettiva generale su ciò che stiamo cercando di fare".

Christian Wood e Kevin Porter Jr. hanno guidato Houston con 19 e 17 punti rispettivamente, ma hanno perso l'occasione di dare il vantaggio alla propria squadra negli ultimi 65 secondi.

Nonostante il recente crollo, i Warriors hanno ancora il secondo miglior record della Western Conference (33-13), mentre i Rockets sono scivolati a 14-33 e rimangono con il minor numero di vittorie nella conference.

