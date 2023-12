Era così buio": La star del tennis Nick Kyrgios si confida sui suoi problemi di salute mentale

L'enigmatico australiano, i cui sfoghi in campo lo rendono spesso una figura divisiva tra gli appassionati di tennis, è sempre stato sincero sul suo complicato rapporto con lo sport.

Kyrgios ha ammesso di "odiare" la sua vita, ma dice che il blocco globale nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus lo ha aiutato a iniziare a superare alcune di queste battaglie dopo che era "andato fuori controllo".

"È stato molto grave, al punto da arrivare all'autolesionismo e non va bene", ha detto il 27enne a Wide World of Sports. "Credo di aver allontanato tutte le persone che si preoccupavano per me e non comunicavo, ho chiuso la vita reale e cercavo di gestire e affrontare i miei problemi a testa alta".

"Ho abusato molto di alcol e droghe e la situazione è andata fuori controllo. Ora bevo a malapena, bevo letteralmente un bicchiere di vino a cena. All'inizio ho dovuto ripulire un po' il mio rapporto con la famiglia e riprendere abitudini più sane, come la dieta, il dormire bene, cercare di allenarmi un po' di più e così via.

"Credo che Covid mi abbia aiutato molto in questo senso".

Nei suoi momenti più bui, Kyrgios dice di aver avuto la sensazione di "deludere sempre le persone".

A volte credeva che alle persone che incontrava "non importasse nulla di chi fossi come essere umano, piuttosto solo un tennista... il tennista pazzo".

Ha aggiunto: "Mi sentivo inutile, ad essere sincero, non mi sentivo a mio agio, ad un certo punto ho odiato la mia vita.

"Mi tagliavo, mi bruciavo, ero proprio un disastro. Era così oscuro che in un certo senso mi piaceva anche, come chiedere alla gente di farlo e cose del genere. Ciò che non ti uccide ti rende più strano (e più forte). Sono ancora un po' cotto".

Kyrgios dice di essere profondamente colpito dagli abusi che ha ricevuto sui social media nel corso degli anni.

Il vincitore del doppio maschile degli Australian Open, nato da padre greco e madre malese, ha rivelato in diverse occasioni quanto spesso si trovi ad affrontare abusi razzisti sui social media.

"Ho a che fare con questo problema in continuazione", spiega. "La gente pensa che alzare il dito, maltrattare qualcuno o fare commenti razzisti sia accettabile al giorno d'oggi, ma io non credo affatto che sia accettabile. Ora, devi solo usarlo come motivazione, ma è più facile a dirsi che a farsi".

"La gente parla male di te e fa cose cattive. Non ottengono nulla rispetto a quello che stai ottenendo tu. Devi solo cercare di scrollartele di dosso e usarle come motivazione, aggrappandoti alle persone che ti circondano e che ti mandano energia positiva in continuazione".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com