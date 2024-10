Equivalente NBA Playoffs: Las Vegas Aces evitano l'eliminazione e mantengono l'aspirazione alla Triple Crown con la vittoria sulla New York Liberty

Con l'eliminazione alle porte e il rischio di essere eliminate nelle semifinali WNBA, i campioni in carica per due anni consecutivi hanno inflitto un deciso 95-81 alle Liberty nella Gara 3 della loro serie al meglio delle cinque, in una serata di venerdì.

Questa vittoria mantiene vive le speranze di Las Vegas di un tris, ma per avanzare dovranno scrivere il loro nome nella storia della WNBA, poiché nessuna squadra è mai riuscita a rimontare da uno svantaggio di 0-2 in una serie di playoff al meglio delle cinque.

Dopo la partita, l'allenatore Becky Hammon ha dichiarato ai reporter: "Tutti hanno colpito i loro punti questa sera - credo che questa potrebbe essere stata la nostra migliore partita della stagione. Quella che stavo aspettando e in cui credevo potessero riuscire."

La partita era ancora in equilibrio all'intervallo, con Las Vegas in vantaggio di soli tre punti (52-49). Tuttavia, i campioni hanno fatto una rimonta di 16 punti nel terzo quarto e hanno esteso il loro vantaggio a 24 punti nel quarto, assumendo saldamente il controllo della partita.

Jackie Young ha segnato 24 punti, Kelsey Plum ne ha aggiunti 20, mentre la MVP della lega A'ja Wilson ha contribuito con 19 punti e 14 rimbalzi.

Nel frattempo, Young è riuscita a contenere la star delle Liberty Sabrina Ionescu, limitando i suoi punti a zero fino al quarto quarto. A tal proposito, Ionescu ha dichiarato a ESPN: "Hanno davvero fermato me dal trovare spazio nei primi due giochi, permettendomi di operare fuori dagli schermi e correre su per il campo. Hanno fatto alcuni aggiustamenti in questa partita, mandando più difensori contro di me e non permettendomi di trovare tiri facili."

Prima di venerdì, Las Vegas non era ancora riuscita a sconfiggere le Liberty nella stagione regolare, perdendo tutte e tre le partite e le prime due partite dei playoff. La vittoria ha segnato la loro 12ª vittoria consecutiva in casa nei playoff, battendo il record della WNBA condiviso dalle Los Angeles Sparks (2001-04) e dalle Sacramento Monarchs (2003-06).

Gli Aces godranno nuovamente del vantaggio del campo casa quando si riuniranno al Michelob Ultra Arena per la Gara 4 domenica alle 3 pm ET.

Da un'altra parte, Collier ha guidato le Minnesota Lynx alla vittoria sulle Connecticut Sun, segnando 26 punti e aiutandole a conquistare un vantaggio di 2-1 nella serie. Se vincono la Gara 4 domenica, le Lynx possono avanzare alle finali WNBA per la prima volta dal 2017.

Collier è ora sinonimo della storia della franchigia, poiché i suoi 26 punti e 11 rimbalzi in questa partita l'hanno resa la prima giocatrice delle Lynx a registrare più di due partite di playoff con 25 punti e 10 rimbalzi. Dopo la sua prestazione deludente nella Gara 2 (9 punti), Collier ha riconosciuto: "Quando sono i playoff, devi entrare con un atteggiamento aggressivo, dimenticando ciò che è successo nella partita precedente e concentrandoti esclusivamente sul momento presente."

La Gara 4 è in programma a Connecticut domenica alle 5 pm ET.

La vittoria nella Gara 3 ha consolidato l'amore di Las Vegas per gli sport, mentre continuano il loro successo nella WNBA con un potenziale tris all'orizzonte. Dopo aver limitato le opportunità di segnare di Ionescu, Young ha dimostrato la sua maestria negli sport, giocando un ruolo fondamentale nella loro vittoria contro le Liberty.

