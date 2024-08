- Equilibrio dei raccolti: riduzione della qualità del grano e riduzione dei prezzi di mercato

Agricoltori nella Turingia si confrontano con rese inferiori quest'anno e si aspettano prezzi del grano più elevati di conseguenza. In particolare, il frumento e la colza sono stati colpiti, secondo Klaus Wagner, presidente dell'Associazione degli Agricoltori della Turingia, a Buttstädt, nel distretto di Sömmerda. Secondo il Ministro dell'Agricoltura della Turingia, Susanna Karawanskij (Sinistra), le rese per il 2024 sono inferiori rispetto all'anno scorso, ad eccezione dell'orzo, che per lo più soddisfa gli standard di malto. Sono stati segnalati anche significativi danni da parte degli agricoltori della Turingia.

I prezzi attuali del grano in Europa, che non sono aumentati nonostante le prospettive di raccolti scarsi nell'UE e negli Stati Uniti, hanno causato maggiori preoccupazioni rispetto alle rese inferiori quest'anno, ha detto il ministro.

Le ragioni del raccolto di grano inferiore includono una notte di gelo con temperature di -10 gradi Celsius a fine aprile e troppa umidità in determinate fasi di crescita del grano, che ha portato a infezioni fungine in alcuni campi. "C'è stata molta acqua quest'anno", ha detto Wagner, ricordando le passate siccità.

Secondo l'Ufficio Statistico della Turingia, il grano è stato seminato su circa 328.500 ettari quest'anno, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. Il principale raccolto di grano nello stato è il frumento invernale, che copre un'area di 167.900 ettari, in calo del 11% rispetto al 2023. Si prevede anche un buon raccolto di foraggio, come il mais.

Molti raccolti di frumento hanno avuto valori proteici bassi, secondo Wagner. Ciò rappresenta un problema, poiché la Turingia è nota per la coltivazione di frumento di alta qualità per panifici e industria alimentare. Wagner ha incolpato non solo il tempo, ma anche la fertilizzazione ridotta. Ha chiesto regole pratiche per la fertilizzazione e la protezione delle piante.

Il gelo in aprile ha particolarmente colpito l'orzo invernale e la colza durante la fioritura, causando la formazione di fewer or no grains. Nella colza, ci sono state perdite locali superiori all'80% a causa della pioggia estiva che ha fatto scoppiare i baccelli maturi.

Karawanskij ha fatto riferimento ai costi operativi aumentati delle imprese agricole. In particolare, i fertilizzanti contenenti fosforo sono costosi. Pertanto, è importante che i governi federali e statali concordino su più riciclo di fosforo dalle feci urbane, poiché molte impianti di trattamento delle acque reflue municipali in Turingia potrebbero essere utilizzati per il recupero di fosforo regionale per fertilizzanti in futuro.

Il raccolto di mele è previsto di 3,9 tonnellate per ettaro, che è l'87% inferiore rispetto al rendimento dell'anno scorso. Per le ciliegie dolci, i prugne e le albicocche, le perdite sono intorno all'80%, e per il vino, il 60%. Le imprese possono richiedere l'aiuto d'emergenza dal 26 agosto, con inizialmente due milioni di euro disponibili per sostenere le imprese frutticole e vitivinicole in pericolo di esistenza.

Le previsioni attuali prevedono che circa 2,2 milioni di tonnellate di grano saranno immagazzinate nei granai della Turingia, in calo del 9% rispetto alla media a lungo termine, secondo i calcoli dell'Ufficio Statistico della Turingia.

Gli agricoltori di altre regioni potrebbero anche sperimentare rese inferiori a causa di condizioni meteorologiche simili, che potrebbero portare a un potenziale aumento dei prezzi del grano in tutta l'Europa. L'uso di fertilizzanti alternativi potrebbe aiutare a ridurre la dipendenza dalle opzioni costose contenenti fosforo, che potrebbe alleviare in parte il carico finanziario per gli agricoltori che affrontano costi più elevati.

