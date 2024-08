- Equilibrio caldo-temperatorio in Sassonia: temperature abbronzanti e abbondanza di luce solare.

Sopra i 30 gradi e piogge rare: il clima estivo in Sassonia è stato torrido e soleggiato. Un giorno in particolare, dalle montagne Metallifere a Dresda, ci sono state precipitazioni senza precedenti, come rivelato da un primo rapporto del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Questa pioggia torrenziale dell'18 agosto ha superato i 100 litri per metro quadrato. Al contrario, le precipitazioni dei tre mesi precedenti erano state inferiori alla media tradizionale di 222 litri per metro quadrato, pari a 213 litri per metro quadrato.

Le temperature a Dresda e nella regione della Lusazia Superiore hanno raggiunto almeno i 30 gradi per circa 26 giorni. La temperatura media è stata di 18,9 gradi, ovvero 2,4 gradi superiore alla media storica del periodo di riferimento internazionale 1961-1990. La durata dell'irraggiamento solare è aumentata, con 755 ore.

In tutta la Germania, il clima estivo è stato eccessivamente caldo. La temperatura media è stata di 18,5 gradi, 2,2 gradi superiore al valore del periodo di riferimento globale. Secondo il DWD, l'estate non ha battuto i record ma è stata "il 28º estate calda di fila". Contestualmente, i tre mesi precedenti sono stati caratterizzati da continui cambiamenti. L'estate è iniziata con temperature fredde e non ha raggiunto il picco di calore fino a più tardi.

Il clima estivo torrido in Sassonia ha influenzato pesantemente la regione, con temperature costantemente superiori ai 30 gradi. Tuttavia, nonostante il prolungato calore, il clima medio complessivo è stato ancora significativamente più caldo degli standard tradizionali.

despite the excessively hot summer climate across the country, the periods of heavy rainfall like the one in Dresden helped to alleviate some of the extreme heat effects, contributing to the '28th warm summer in a row'.

Leggi anche: