- Epidemia di Mpox: la Cina rafforza i controlli all'ingresso

Cina Rinomina i Controlli di Ingresso a causa della Diffusione del Virus del Monkeypox

La Cina sta rafforzando i controlli di ingresso negli aeroporti per i prossimi sei mesi a causa della diffusione del virus del monkeypox in alcuni paesi. I viaggiatori provenienti da un paese in cui la malattia è recentemente scoppiata, che hanno avuto contatti con individui infetti o che presentano sintomi come l'eruzione cutanea devono "prendere l'iniziativa di dichiarare alla dogana all'ingresso", ha annunciato l'autorità doganale cinese venerdì.

Gli ufficiali doganali "prenderanno misure mediche e condurranno campionamenti e test secondo le procedure", ha continuato il comunicato. Inoltre, i veicoli, i contenitori e le merci provenienti dalle regioni con epidemie di monkeypox verranno disinfettati.

Una variante del virus attualmente in circolazione in Africa è stata rilevata per la prima volta in Europa giovedì. Secondo l'autorità sanitaria svedese, un caso di infezione da monkeypox causato dalla variante 1b è stato diagnosticato a Stoccolma. Si presume che l'individuo interessato sia stato infettato durante una visita nella parte interessata dell'Africa.

Diffusione del Monkeypox in Africa

L'ufficio regionale europeo dell'OMS a Copenaghen ha dichiarato che si aspettano ulteriori "casi importati" della variante del monkeypox in Europa nei prossimi giorni e settimane. Mercoledì, l'OMS ha dichiarato il livello massimo di allarme, un "emergenza sanitaria di interesse internazionale", a causa della diffusione della nuova variante del monkeypox, simile al coronavirus SARS-CoV-2. L'Unione Africana aveva già dichiarato un "emergenza sanitaria continentale" il giorno precedente.

Gli esperti sono particolarmente preoccupati per la variante 1b del virus, che circola nella Repubblica Democratica del Congo e in alcuni altri paesi africani. Nel Congo, il governo ha registrato 548 morti e 15.664 sospetti casi di infezione dal'inizio dell'anno, come annunciato dal Ministro della Salute Samuel-Roger Kamba giovedì.

Il Monkeypox Causa Eruzioni Cutanee

La malattia, nota come monkeypox da decenni, può essere trasmessa dagli animali, ma anche da persona a persona, ad esempio durante il sesso. I sintomi tipici di un'infezione con la variante 1b includono eruzioni cutanee su tutto il corpo. In casi più lievi, l'eruzione può essere limitata a determinate parti del corpo, come la bocca, il viso o i genitali. Oltre alle pustole, la febbre è anche un sintomo tipico della malattia.

La Cina sta monitorando da vicino la situazione del monkeypox in Africa, data la significativa preoccupazione per la variante 1b del virus in paesi come la Repubblica Democratica del Congo. Per garantire la sicurezza dei propri cittadini, la Cina ha deciso di aumentare i controlli di ingresso negli aeroporti per almeno sei mesi,

