Eolico e solare hanno generato un record del 10% dell'energia mondiale nel 2021, secondo il rapporto

Nel 2021 il mondo ha generato la cifra record del 10% di energia elettrica da fonte eolica e solare e le fonti pulite hanno rappresentato il 38% della fornitura totale di energia elettrica, addirittura più del carbone.

È quanto emerge da un rapporto pubblicato mercoledì da Ember. Il think tank indipendente sul clima ha rilevato che 50 Paesi stanno generando più del 10% della loro energia da eolico e solare, con le trasformazioni più rapide avvenute nei Paesi Bassi, in Australia e in Vietnam. Questi Paesi hanno trasferito circa un decimo della loro energia dai combustibili fossili all'eolico e al solare solo negli ultimi due anni.

Dieci Paesi hanno generato più del 25% della loro energia da eolico e solare, guidati dalla Danimarca con il 52%.

I risultati arrivano mentre il mondo si trova ad affrontare una crisi energetica, sia per la ripresa economica dalla pandemia di Covid-19 sia per la guerra della Russia in Ucraina, che ha costretto i Paesi, in particolare quelli europei, a cercare fonti energetiche alternative al petrolio e al gas russo.

Il rapporto ha rilevato che l'energia solare ed eolica potrebbe crescere abbastanza velocemente da limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli precedenti l'industrializzazione, una soglia che gli scienziati avvertono che il mondo dovrebbe rimanere al di sotto per evitare alcuni degli impatti più drammatici della crisi climatica.

Ciò richiederebbe il mantenimento del tasso di crescita composto medio decennale del 20% fino al 2030.

La generazione solare è aumentata del 23% a livello globale nel 2021, mentre l'offerta eolica è cresciuta del 14% nello stesso periodo. Insieme, le due fonti rinnovabili hanno rappresentato il 10,3% della produzione totale di elettricità a livello globale, con un aumento dell'1% rispetto al 2020, secondo i dati di Ember.

"Se queste tendenze potessero essere replicate a livello globale e mantenute, il settore energetico sarebbe sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi", ha dichiarato Ember nel suo rapporto.

Il rapporto include i dati di 209 Paesi per il periodo 2000-2020. Per il 2021 sono stati aggiunti i dati di 75 Paesi.

Il problema principale che attualmente rallenta il tasso di crescita sono i vincoli sul campo, come le autorizzazioni, e se i governi vogliono aumentare la crescita devono risolvere i problemi che rallentano la diffusione, ha detto Dave Jones, responsabile globale di Ember.

Nonostante i guadagni nell'eolico e nel solare, tuttavia, la produzione di energia elettrica da carbone ha registrato la crescita più rapida almeno dal 1985, con un aumento del 9% nel 2021 a 10.042 terawattora (TWh), pari al 59% dell'aumento totale della domanda, secondo il rapporto.

Ciò avviene in un anno di rapida ripresa della domanda, poiché nel 2021 si è registrato il più grande aumento annuale della domanda globale di energia elettrica, pari a 1.414 TWh, con un incremento del 5,4%, equivalente all'aggiunta di una nuova India alla domanda globale.

"Ci stiamo avvicinando al punto di pareggio in cui l'eolico e il solare possono coprire la nuova domanda di elettricità, ma non ci siamo ancora arrivati. Se manteniamo i tassi di crescita che vediamo, ci arriveremo a breve", ha detto Jones.

La produzione di gas, invece, è aumentata solo dell'1% nel 2021. Ma l'aumento complessivo dell'uso di combustibili fossili ha spinto le emissioni di anidride carbonica a un massimo storico, superando il record stabilito nel 2018.

L'aumento più consistente della domanda di carbone è stato registrato in Cina, con un incremento del 13% nel 2021 rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, secondo i dati.

Il Paese si affida in gran parte al carbone per la produzione di energia elettrica, ma ha anche superato per la prima volta il traguardo di un decimo della produzione di energia elettrica da fonte eolica e solare nel 2021 insieme ad altri sei Paesi, si legge nel rapporto.

La Cina "non solo sta installando livelli record di energia eolica e solare, ma anche livelli record di elettricità pulita come l'idroelettrico, il nucleare e la bioenergia, il che significa che la sua produzione di carbone inizierà a diminuire", ha affermato Jones.

"Ciò che non è chiaro è quanto rapidamente ciò avverrà", ha aggiunto.

La Cina intende continuare a utilizzare il carbone come parte vitale della sua strategia energetica, nel tentativo di bilanciare la stabilità economica con gli obiettivi climatici a lungo termine.

Fonte: edition.cnn.com