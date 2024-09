- Entro mezzogiorno, la partecipazione elettorale rispecchia quella del processo elettorale del 2019

Nelle recenti elezioni tenutesi in Turingia e Sassonia, la partecipazione iniziale degli elettori sembra essere simile a quella delle elezioni precedenti del 2019. Alle 12:00 in Sassonia, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'ufficio statistico di Kamenz. Nel 2019, la percentuale era del 26,2% alla stessa ora.

I dati preliminari non tengono conto dei votanti per corrispondenza. Le stime suggeriscono che circa il 24,6% degli elettori potrebbe esercitare il proprio diritto di voto per posta, rispetto al 16,9% del 2019.

La partecipazione elettorale in Turingia era del 32% alle 12:00. Il responsabile delle elezioni dello stato conferma che questa cifra non include i votanti per posta. Nel 2019, la partecipazione era del 31,2% alla stessa ora.

Il voto continua fino alle 18:00. Queste elezioni sono viste come un test in vista delle elezioni federali previste per il 2025. Secondo i sondaggi, l'AfD potrebbe ottenere risultati record del 30% in entrambi gli stati. Tuttavia, la formazione di un governo potrebbe essere difficile per loro a causa della mancanza di partner. Si prevede una formazione di coalizione complessa, con il "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) che cerca di partecipare. In Sassonia, Michael Kretschmer (CDU) ha una possibilità di ottenere un altro mandato come Ministro Presidente, mentre in Turingia, il governatore in carica Bodo Ramelow (Sinistra) affronta una sfida per la sua posizione. I partiti del "traffico luminoso" (SPD, Verdi e FDP) si aspettano significativi losses.

L'attuale Ministro Presidente della Sassonia esprime ottimismo durante il voto

Despite le circostanze difficili, Kretschmer ha espresso la sua convinzione di guidare il prossimo governo statale. "Deve essere l'Unione Sassone", ha dichiarato il politico della CDU dopo aver votato a Dresda lunedì mattina. "Siamo in Sassonia e non prendiamo ordini da nessuno. Seguiamo il nostro cammino Sassone", ha notato. La CDU ha governato la Sassonia dal 1990.

La polizia indaga su una minaccia in un seggio elettorale della Turingia

Non sono state segnalate interruzioni significative fino alle 12:00. A Gera, la polizia è stata chiamata in un seggio elettorale a causa di una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale per votare al mattino, ha confermato un portavoce della polizia. Il responsabile del seggio elettorale ha chiesto all'uomo di rimuovere la maglietta poiché violava il divieto di pubblicità partitica.

L'uomo ha acconsentito, ma ha fatto minacce mentre usciva dalla zona del seggio elettorale, esprimendo il suo malcontento per il modo in cui era stato trattato. La polizia ha raccolto una dichiarazione e ha ammonito l'uomo. Altri media avevano precedentemente riferito dell'incidente.

Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti a sfondo politico ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi elettorali come atti di vandalismo, ha dichiarato il portavoce della polizia.

