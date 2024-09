Entro la fine di settembre, il governo degli Stati Uniti offrirà esami diagnostici gratuiti per il Covid-19.

Ogni famiglia può richiedere un altro lotto di quattro kit di test domestici gratuiti a partire dalla fine di settembre tramite COVIDTests.gov.

Più di 900 milioni di kit di test sono stati inviati direttamente ai residenti degli Stati Uniti tramite l'iniziativa COVIDTests.gov, come riportato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.

L'agenzia ha dichiarato: "I test per il COVID-19 possono aiutarti a determinare se hai il COVID-19, consentendoti di prendere decisioni informate, come cercare cure per ridurre il rischio di malattia grave e adottare misure per ridurre la possibilità di trasmettere il virus agli altri".

Questo prossimo set di test - che segna il settimo round di distribuzione - può identificare i ceppi attualmente in circolazione e può essere utilizzato durante i preparativi per le festività natalizie.

Lo scorso venerdì, il dottor Mandy Cohen, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, ha sottolineato: "La migliore strategia per affrontare l'inverno è che tutti restino attenti e utilizzino gli strumenti a nostra disposizione: i vaccini, i test, i trattamenti contro le malattie che causano la maggior parte dei decessi e dei ricoveri in autunno e in inverno".

Inoltre, il CDC raccomanda che tutti coloro che hanno almeno 6 mesi di età ricevano un vaccino COVID-19 aggiornato questa stagione per rimanere al passo.

Quest'anno ci sono diverse opzioni disponibili; i vaccini a mRNA di Moderna e Pfizer sono stati aggiornati per affrontare il KP.2, uno dei cosiddetti varianti FLiRT che dominano gli Stati Uniti dal mese di maggio. Questi vaccini sono adatti per le persone di almeno 6 mesi di età. C'è anche un vaccino proteico tradizionale di Novavax che mira al JN.1, una variante ancora diffusa ma meno prevalente di qualche mese fa. Tuttavia, il vaccino Novavax è autorizzato solo per le persone di almeno 12 anni di età.

I vaccini COVID-19 aggiornati sono attualmente disponibili in farmacie in tutto il

