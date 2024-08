- Entro la fine della settimana, aspettatevi luce solare, cielo nuvoloso e pioggia.

Nel fine settimana, gli abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW) si godranno un mix di pioggia, sole e nuvole. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), la pioggia comincerà a cadere nel pomeriggio di oggi, mantenendo le temperature tra 23 e 26°C, senza precipitazioni.

Venerdì, le nuvole domineranno il cielo e c'è la possibilità di pioggia nella seconda parte della giornata. I venti soffieranno da sud-ovest, con raffiche potenti in alcuni punti. Sabato si aprirà con un po' di sole, ma le nuvole si addenseranno man mano che la giornata prosegue. Si prevedono temporali in arrivo dall'ovest, portando pioggia e occasionali temporali, con precipitazioni intense in alcune aree isolate. Le temperature si aggireranno tra 24 e 28°C.

Infine, domenica si prevede tempo asciutto e temperature più miti, con massime tra 20 e 23°C.

