Entro il 2023 circa un terzo di tutti i veicoli elettrici immatricolati nell'UE sarà in Germania.

Il mercato dei veicoli elettrici in Germania sembra attualmente essere fermo. In particolare, solo un piccolo numero di nazioni europee ha superato la Germania lo scorso anno, in parte grazie ai sussidi governativi. In generale, si può notare una netta differenza tra nord e sud nei dati di registrazione.

Lo scorso anno, sono stati registrati circa 524.200 veicoli elettrici in Germania, pari al 33,3% dei circa 1,55 milioni di veicoli elettrici registrati in tutta l'UE, secondo l'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden. La quota di registrazioni di veicoli elettrici in Germania era del 18,4% nel 2022, in leggero aumento rispetto al 17,8% del 2021. Tuttavia, questa tendenza non si è mantenuta quest'anno; secondo l'Autorità federale dei trasporti, solo il 12,7% delle auto registrate tra gennaio e agosto era a propulsione completamente elettrica.

La Germania ha quindi superato la media UE del 14,6% nel 2023, ma è rimasta molto indietro rispetto a Svezia (38,6%), Danimarca (36,1%) e Finlandia (33,8%). I valori più alti si osservano nei paesi non UE della Norvegia e dell'Islanda: la Norvegia ha registrato quasi l'80% delle sue auto nuove come elettriche, mentre l'Islanda ha superato la soglia del 50%. I fattori spiegati includono la disponibilità di infrastrutture di ricarica, incentivi fiscali e esenzioni da pedaggi o parcheggi, secondo l'ufficio di statistica. Si può notare una chiara differenza tra nord e sud in Europa, con il minor numero di nuove auto elettriche registrate in Croazia (2,6%) e Slovacchia (2,9%).

I numeri di registrazione sono crollati dopo la fine dei sussidi

La Germania ha interrotto i sussidi per i veicoli elettrici - fino a 4.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi - alla fine del 2023. Da allora, le registrazioni di nuovi veicoli elettrici sono crollate: ad esempio, ad agosto c'è stato un calo del 68,8% rispetto all'anno precedente.

Il governo tedesco ora mira a stimolare le vendite di veicoli elettrici con benefici fiscali per le auto aziendali. Le aziende avranno diritto a una più rapida depreciazione dei veicoli aziendali a propulsione elettrica e a tasse più basse per i veicoli elettrici più costosi. Inoltre, l'industria automobilistica richiede una più rapida espansione delle infrastrutture di ricarica e prezzi dell'elettricità più bassi.

La Germania si classifica seconda per la quota di vendite di auto nuove

Il governo tedesco punta ad avere almeno 15 milioni di veicoli elettrici a passeggeri completamente elettrici sulle strade tedesche entro il 2030. All'inizio di quest'anno, c'erano circa 1,4 milioni di veicoli elettrici sulle strade tedesche, secondo l'Autorità federale dei trasporti.

In totale, sono stati registrati circa 49,1 milioni di veicoli per passeggeri in Germania. Independentemente della fonte di energia, la Germania ha una quota relativamente alta di quasi nuovi veicoli. In Germania, il 14,8% dei circa 49,1 milioni di veicoli per passeggeri ha meno di due anni. Solo il Lussemburgo ha una quota più alta, del 19%. Un gran numero di auto più vecchie si può trovare in Romania, Finlandia e Estonia, dove un terzo delle auto ha più di 20 anni.

