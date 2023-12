Entrambe le sorelle Williams non parteciperanno agli US Open

Serena Williams ha annunciato che non giocherà a causa di un infortunio al bicipite femorale, scrivendo su Instagram: "Dopo un'attenta considerazione e seguendo il consiglio dei miei medici e del mio team medico, ho deciso di ritirarmi dagli US Open per permettere al mio corpo di guarire completamente da uno strappo al bicipite femorale".

"New York è una delle città più emozionanti del mondo e uno dei miei posti preferiti per giocare - mi mancherà vedere i fan ma farò il tifo per tutti da lontano. Grazie per il vostro continuo supporto e amore. Ci vediamo presto", ha aggiunto.

Negli ultimi tre anni Serena Williams, che compirà 40 anni il 26 settembre, ha inseguito il record di tutti i tempi di 24 campionati del Grande Slam in singolare detenuto da Margaret Court.

Mercoledì, Venus Williams ha dichiarato sui social media che non gareggerà a causa di un infortunio alla gamba.

"Anch'io non sono in grado di giocare gli US Open", ha dichiarato in un post video. "È molto, molto, molto deludente. Ho avuto problemi alla gamba per tutta l'estate e non sono riuscita a risolverli".

Venus Williams, 41 anni, ha giocato lunedì in un torneo WTA 250 a Chicago, perdendo contro Hsieh Su-Wei nel turno iniziale.

Ha debuttato agli US Open nel 1997. Ha vinto l'evento due volte.

"Mi mancherà l'Open", ha detto. "È il mio Slam preferito. Ho avuto tanti ricordi fantastici e non vedo l'ora di tornare in campo, quando sarà il momento. Lavorerò con il mio team per farlo il prima possibile. Al momento non c'è una data".

Le sorelle Williams sono gli ultimi nomi altisonanti a mancare al torneo dopo che il campione maschile in carica Dominic Thiem, Roger Federer e Rafael Nadal hanno annunciato che non parteciperanno a causa di infortuni.

Gli US Open inizieranno lunedì.

