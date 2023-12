Enorme ricompensa per il water d'oro rubato a Blenheim Palace

La toilette perfettamente funzionante è un'opera d'arte realizzata interamente in oro a 18 carati che è stata installata a Blenheim Palace, nell'Oxfordshire, in Inghilterra, nell'ambito della mostra dell'artista italiano Maurizio Cattelan intitolata "Victory is Not an Option", aperta al pubblico il 12 settembre.

L'ex primo ministro britannico Winston Churchill è nato a Blenheim Palace, che oggi è un'attrazione turistica.

Philip Austin della Fine Art Specie Adjusters (FASA), la compagnia assicurativa del palazzo, ha dichiarato alla CNN che verrà corrisposta una ricompensa fino a 100.000 sterline se saranno soddisfatte determinate condizioni.

In primo luogo, l'oggetto deve essere restituito in modo sicuro e, in secondo luogo, deve esserci stato un arresto nell'ambito dell'indagine.

"Dobbiamo stare molto attenti a non pagare i cattivi", ha detto.

La polizia della Thames Valley ha dichiarato che la Volkswagen Golf R blu navy non è stata ritrovata, secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì. Si ritiene che avesse targhe clonate al momento del furto, denunciato alle 4:57 del mattino del 14 settembre.

La polizia ha dichiarato che un uomo di 66 anni è stato arrestato per sospetto furto con scasso prima di essere rilasciato su cauzione, mentre un uomo di 35 anni è stato arrestato per sospetto di associazione a delinquere finalizzata al furto con scasso ed è stato rilasciato sotto indagine.

In precedenza si era parlato di un "gruppo di criminali" dietro il furto della toilette, che non è ancora stata recuperata.

La polizia ritiene che i ladri abbiano utilizzato almeno due veicoli durante il furto. Non sono stati segnalati feriti a seguito del reato.

"Vorrei fare appello a chiunque si trovasse a Woodstock al momento del furto e potesse riconoscere questo veicolo, affinché si metta in contatto con la polizia", ha dichiarato l'ispettore Steven Jones, responsabile delle indagini.

"L'opera d'arte rubata non è stata recuperata, ma gli agenti stanno lavorando per recuperarla. Chiunque abbia informazioni sul luogo in cui si trova è pregato di mettersi in contatto con la polizia".

Secondo Dominic Hare, amministratore delegato del Blenheim Palace, l'opera d'arte, chiamata "America", ha un valore di circa 6 milioni di dollari.

La polizia ha rivelato che le assicurazioni stanno offrendo una "sostanziosa ricompensa" per la restituzione dell'opera d'arte.

In un'intervista rilasciata in agosto al Times, Edward Spencer-Churchill, fratellastro dell'attuale Duca di Marlborough e fondatore della Blenheim Art Foundation, ha respinto la possibilità che la toilette possa essere rubata.

"Non sarà una cosa facile da rubare", ha detto Spencer-Churchill. "In primo luogo, è collegato all'impianto idraulico e, in secondo luogo, un potenziale ladro non avrà idea di chi abbia usato l'ultima volta la toilette o di cosa abbia mangiato. Quindi no, non ho intenzione di sorvegliarlo".

"America" è stata esposta per la prima volta al Guggenheim di New York nel 2016. Ha fatto di nuovo notizia nel 2017, dopo che la Casa Bianca del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato un'e-mail al Guggenheim chiedendo in prestito il dipinto "Paesaggio con neve" di Vincent Van Gogh del 1888; il curatore dell'istituzione ha invece offerto il gabinetto d'oro.

Cattelan ha precedentemente descritto i ladri come "grandi esecutori".

All'epoca aveva detto: "Quando stamattina sono stato informato del furto ho pensato a uno scherzo e mi ci è voluto un po', dopo alcuni controlli, per arrivare alla conclusione che era vero e non si trattava di un film surreale in cui al posto dei gioielli della corona i ladri se ne andavano con un water b*****", ha dichiarato in un comunicato. "Mi sono sempre piaciuti i film di rapina e finalmente sono in uno di essi".

In un appello diretto ai ladri, ha aggiunto: "Cari ladri, per favore, se state leggendo questo, fatemi sapere quanto vi piace il pezzo e come ci si sente a pisciare sull'oro".

Fonte: edition.cnn.com