- Engelke e Pastewka giocano gli amanti (impediti)

Anke Engelke e Bastian Pastewka sono amici da decenni e hanno collaborato molte volte: negli sketch della "Wochenshow", come il duo di musica folk eccentrico Wolfgang e Anneliese, o nel formato "LOL: Last One Laughing". Tuttavia, non avevano mai fatto una serie insieme - fino ad ora.

Questo giovedì (15 agosto), "Perfettamente Persi" debutterà sulla piattaforma di streaming Prime. In essa, gli amici Engelke e Pastewka interpretano una coppia - o piuttosto una coppia che non riesce mai a mettersi insieme.

I loro personaggi, Maria, una libraia, e Ralf, il proprietario di un negozio di articoli sportivi, vivono nella stessa piccola città (la poco esplorata cinematograficamente Marburg) e hanno anche conoscenti in comune, ma sembrano non incontrarsi mai. Tuttavia, in ogni scena è chiaro che sarebbero perfetti l'uno per l'altra.

La serie comica di otto episodi esplora "regole e coincidenze, vendetta e perdono, amicizie e scoppi d'ira, multe per sosta e lettiera per gatti, e: il desiderio eterno di un lieto fine", ha annunciato la casa di produzione btf (bildundtonfabrik). Accanto a Engelke e Pastewka, la serie vede la partecipazione di Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali e Melodie Simina.

"Il mio titolo di lavoro era, e questo suona terribile, 'Commedia di Malintesi'. Ma alla fine è accurato: si tratta di momenti mancati, di come Maria e Ralf non si conoscano, ma abbiano amici, parenti e conoscenti in comune", ha detto Pastewka in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca al Filmfest Munich, dove ha presentato la serie insieme a Engelke e al team. "Era sempre importante per me che i due mondi siano separati, ma che ci siano sempre collegamenti."

Divertente e commovente in parti

L'idea per la serie è nata durante il primo lockdown del periodo del corona, ha detto Engelke dopo la première. "Eravamo insieme in quel periodo miserabile" e pensavamo a progetti condivisi. Poteva essere un progetto diverso, ha detto; un libro, per esempio. Ma è diventata una serie - una che è molto divertente e commovente in parti.

Ricorda un po' - soprattutto nella progettazione del personaggio principale del recentemente divorziato Ralf - il successo della serie "Pastewka". E questo è poi perfettamente integrato da Maria di Engelke, che è disperata d'amore e intrappolata in una relazione con il suo ex - l'uomo che l'ha lasciata per la sua migliore amica di un tempo e ora sta per sposarla.

Una serie sull'invecchiamento - o semplicemente una buona storia

"Serve alla commedia raccontare che Maria e Ralf sono persone che hanno tanto alle spalle. Ralf ha una famiglia, Maria è stata una libraia per tanto tempo. Ralf si divorzia, Johanna, la nemica giurata di Maria, le ha rubato l'idea del libro. Entrambe le figure si trovano all'improvviso tra l'incudine e il martello e devono reinventarsi", ha detto Pastewka.

"E è divertente perché sono a quell'età e sembrano fare affidamento su esperienze che potrebbero aver avuto 30 anni fa. E ora credono di poter copiare ciò che era allora, ma ovviamente non funziona così", ha continuato l'attore. "Ma l'età in sé non era il tema principale, ha sottolineato Engelke: "Volevamo solo raccontare questa storia. maybe

