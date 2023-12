Enes Kanter Freedom è pronto a visitare la Cina, ma solo se può vedere "la vera Cina".

Lunedì, durante una conferenza stampa a Pechino, all'ex giocatore dell'NBA Yao Ming è stato chiesto del recente attivismo di Freedom. Yao, ora presidente dell'Associazione cinese di pallacanestro, affiliata allo Stato, ha risposto: "Se ci sarà l'opportunità, vorrei invitarlo a visitare la Cina... Così potrebbe avere una comprensione più completa di noi".

Freedom - il centro dei Boston Celtics che ha cambiato ufficialmente il suo cognome a novembre - è un uomo schietto in materia di diritti umani e ha usato i suoi social media per criticare il trattamento riservato dalla Cina alla comunità uigura, oltre a una serie di altre questioni sociali.

Secondo le stime del Dipartimento di Stato americano, dal 2017 ben due milioni di uiguri e altre minoranze etniche sono detenuti nei campi di internamento della provincia dello Xinjiang, anche se la Cina ha ripetutamente negato le accuse di violazione dei diritti umani.

"Voglio ringraziare il signor Yao Ming... In realtà voglio andare in Cina e vedere tutto con i miei occhi", ha detto Freedom a John Berman della CNN al New Day. "Ma in questo viaggio voglio chiedere al signor Yao Ming: potrò visitare i campi di lavoro?".

E ha aggiunto: "Non ho bisogno di una lezione attraverso la Cina, non voglio propaganda. Voglio vedere la vera Cina e mostrare al mondo intero cosa sta succedendo. Quindi, sì, accetto la sua offerta".

Freedom ha già sensibilizzato l'opinione pubblica sul trattamento riservato dalla Cina al Tibet, a Taiwan e a Hong Kong e, più recentemente, ha invitato a boicottare le Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino.

I commenti del 29enne hanno provocato una reazione nella nazione asiatica, con il ritiro delle partite dei Celtics da parte del sito cinese di video streaming Tencent e le critiche del governo ai commenti di Freedom.

"Voglio che tutti sappiano che il Partito Comunista Cinese non rappresenta il nucleo olimpico dell'eccellenza, dell'amicizia e del rispetto", ha continuato. "Sono una dittatura brutale. Minacciano le libertà e non rispettano i diritti umani".

All'inizio di questa settimana, i Golden State Warriors hanno preso le distanze dai commenti del proprietario Chamath Palihapitiya, che in un podcast ha detto che "a nessuno interessa quello che sta succedendo agli uiguri". E ha aggiunto: "È bello che vi interessi, ma al resto di noi non interessa".

I Warriors hanno dichiarato in un comunicato che Palihapitiya "non ha funzioni operative quotidiane" con la squadra e che "le sue opinioni non riflettono certamente quelle della nostra organizzazione".

Da parte sua, Freedom ha definito i commenti di Palihapitiya "incredibili", aggiungendo: "È stato patetico, è stato disgustoso e sicuramente mi sono vergognato per lui".

