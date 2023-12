Enes Kanter dice che Nike ha "paura di parlare" contro la Cina e indossa scarpe "Modern Day Slavery" per protestare contro il trattamento riservato agli uiguri

Il centro dei Boston Celtics, che si è espresso apertamente sul trattamento delle minoranze in Cina, nella vittoria della sua squadra contro gli Charlotte Hornets lunedì ha indossato scarpe personalizzate con le scritte "Modern Day Slavery" e "No More Excuses".

Lunedì ha pubblicato un video su Twitter in cui ha denunciato Nike per il suo silenzio sulle ingiustizie in Cina.

"Nike si fa portavoce delle ingiustizie qui in America, ma quando si tratta della Cina, Nike rimane in silenzio", ha detto Kanter, in un post che ha usato gli hashtag #HypocriteNike e #EndUyghurForcedLabor.

"Non affrontate la brutalità della polizia in Cina, non parlate della discriminazione della comunità LGBTQ, non dite una parola sull'oppressione delle minoranze in Cina, avete paura di parlare".

Le critiche di Kanter si sono concentrate in particolare sull'ingiustizia subita dalla comunità uigura - il Dipartimento di Stato americano stima che dal 2017 fino a 2 milioni di uiguri e altre minoranze etniche siano stati detenuti nei campi di internamento nello Xinjiang.

In un'intervista di tre ore con la CNN, condotta in Europa dove ora si trova in esilio, un ex detective diventato informatore ha rivelato rari dettagli su quella che ha descritto come una campagna sistematica di torture contro l'etnia uigura nel sistema di campi di detenzione della regione.

La Cina ha ripetutamente negato le accuse di violazione dei diritti umani, affermando che i centri sono necessari per prevenire l'estremismo religioso e il terrorismo.

"Chi fa le tue scarpe in Cina? Lo sapete almeno?" Kanter ha aggiunto che l'industria calzaturiera è stata "contaminata" dal lavoro forzato.

"Ci sono così tante fabbriche di lavoro forzato in Cina. Per esempio, il lavoro forzato degli uiguri è una schiavitù moderna che si sta verificando proprio ora in Cina.

"Milioni di uiguri sono attualmente detenuti, venduti e assegnati al lavoro in campi di lavoro forzato, prigioni e fabbriche in tutto il Paese. Sono costantemente sorvegliati, con lunghi orari di lavoro e condizioni di vita precarie.

"Non dimenticate che ogni volta che vi mettete le scarpe ai piedi o la maglietta sulla schiena, dietro a tutto questo ci sono tante lacrime, tanta oppressione e tanto sangue".

Siamo preoccupati per le segnalazioni di lavoro forzato

All'inizio di quest'anno, Nike ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di non rifornirsi di prodotti dalla regione dello Xinjiang.

"Nike è impegnata in una produzione etica e responsabile e rispetta gli standard internazionali in materia di lavoro", si leggeva nella dichiarazione.

Siamo preoccupati per le notizie sul lavoro forzato nella regione autonoma dello Xinjiang Uyghur (XUAR) e in relazione ad essa".

"Nike non si rifornisce di prodotti dalla XUAR e abbiamo confermato ai nostri fornitori che non utilizzano tessuti o filati provenienti dalla regione".

Su richiesta della CNN, Nike non è stata immediatamente disponibile per un commento sull'ultimo video di Kanter.

Kanter ha concluso il video invitando il cofondatore di Nike Phil Knight e gli ambasciatori di alto profilo LeBron James e Michael Jordan a recarsi in Cina per "vedere con i vostri occhi" dove vengono prodotte le scarpe.

"Alla Nike piace dire 'Just Do It' - ebbene, cosa fate per il lavoro schiavo che produce le vostre scarpe? Quel lavoro schiavo che vi rende ricchi", ha aggiunto.

"Nike deve partecipare a questo processo. Basta con l'ipocrisia, basta con la schiavitù moderna".

La settimana scorsa, Kanter ha criticato il trattamento della Cina nei confronti del Tibet, il che ha portato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin a dire, durante un briefing, che il giocatore dell'NBA stava "cercando di attirare l'attenzione" e che le sue osservazioni "non valevano la pena di essere confutate".

La trasmissione della partita di apertura della stagione dei Celtics contro i New York Knicks è stata di conseguenza ritirata dal sito cinese di video-streaming Tencent, mentre i tifosi si sono riversati sui social media cinesi per denunciare Kanter e i Celtics.

Questo episodio arriva due anni dopo che Daryl Morey, l'allora direttore generale degli Houston Rockets, aveva scatenato una polemica tra la NBA e la Cina con un tweet - poi cancellato - a sostegno dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong. Morey si è dimesso un anno dopo.

Kanter, cresciuto in Turchia, si è già espresso in passato in difesa di varie cause politiche, comprese le critiche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Di conseguenza, ha dovuto affrontare minacce di morte e un processo penale contro suo padre in patria.

