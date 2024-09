- Emreli, la forza di attacco del 1. FC Nürnberg, partecipa alle esercitazioni di squadra

Mahir Emreli, attaccante della nazionale azera e del 1. FC Nuremberg, sta facendo grandi progressi nel suo ritorno da un infortunio. Ha partecipato a parti dell'allenamento della squadra, agendo come sostituto durante l'esercizio, come riferito dal club di calcio di seconda divisione della Franconia.

L'allenatore Miroslav Klose è entusiasta dei progressi di Emreli, che era stato fuori a causa di un infortunio alla caviglia. "Sono really felice che Mahir ora stia partecipando a parti dell'allenamento della squadra", ha detto il vincitore della Coppa del Mondo del 2014.

Un incontro con Aue è prematuro per Emreli

Enrico Valentini, Jannik Hofmann e Janni Serra sono tornati in azione, completando la maggior parte dell'allenamento mattutino. Benjamin Goller, d'altra parte, si è completamente reintegrato nell'allenamento della squadra.

Klose ha elogiato il ritorno di Goller: "Benni Goller è ora completamente reintegrato. È caduto durante l'allenamento, ha fatto una capriola e non ha battuto ciglio. È un segno fantastico", ha detto l'allenatore. Goller dovrebbe essere in campo nella partita amichevole contro il FC Erzgebirge Aue il 14 settembre (14:00), ma è ancora presto per Emreli.

Il club ha acquisito Emreli all'inizio di agosto, con il Dinamo Zagreb in Croazia come suo precedente datore di lavoro. Finora, Emreli ha giocato in 48 partite internazionali per l'Azerbaigian. La prossima partita del 1. FC Nuremberg nella 2. Bundesliga è in trasferta contro il neopromosso SSV Ulm il 14 settembre. La squadra attualmente occupa il 13º posto in classifica.

