Emphy Macron inizia dialoghi formali con le entità politiche nazionali

Dopo le elezioni parlamentari in Francia di qualche settimana fa, il paese si trova in una situazione di stallo politico. Inizialmente, sembrava che la leader della destra nazionalista Marine Le Pen fosse destinata a ottenere una vittoria significativa. Tuttavia, questo è stato impedito da uno sforzo congiunto delle forze di sinistra e di centro. Il partito di Le Pen e i suoi alleati si sono classificati al terzo posto, dietro alle forze di centro di Macron. Nessuna delle due parti è riuscita a ottenere abbastanza seggi per formare un governo di maggioranza.

Di conseguenza, il primo ministro di Macron, Gabriel Attal, è stato costretto a dimettersi. Tuttavia, Macron non ha ancora nominato un successore.

Il campo di sinistra sostiene di avere il diritto di formare un governo dopo la loro vittoria elettorale. In precedenza, avevano concordato che la funzionaria civile Lucie Castets dovrebbe diventare primo ministro. Discutendo questa prospettiva su France Inter, la leader dei Verdi Marie Tondelier ha dichiarato: "Non c'è un Piano B diverso da Lucie Castets". Manuel Bompard, leader del partito di sinistra La France Insoumise (LFI), ha affermato che non nominare Castets sarebbe un atto di autoritarismo.

Macron, d'altra parte, ha costantemente espresso il desiderio di una coalizione di governo con una maggioranza significativa e stabile. Incoraggia i partiti a collaborare oltre gli schieramenti politici.

L'instabilità politica in Francia è in gran parte dovuta alle forze contrastanti in gioco. Le forze di centro di Macron e la sinistra sono entrambe a favore di un ruolo significativo nella formazione del governo.

