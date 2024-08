Preparatevi per un nuovo punto di vista nel football universitario questa stagione.

Riorganizzazione dei conference

La riorganizzazione dei conference è ufficialmente terminata e la configurazione sembra molto diversa. USC, UCLA, Oregon e Washington sono passate alla Big Ten, mentre Colorado, Arizona State, Arizona e Utah hanno rejointo la Big 12. Inoltre, SMU, Stanford e l'Università della California, Berkeley hanno tutti fatto il passaggio alla Atlantic Coast Conference. Stanford e Boston College, il loro nuovo compagno di conference, sono a 3.125 miglia di distanza.

La riorganizzazione ha portato alla perdita di uno dei rivalità iconiche del football universitario – “Bedlam”. Oklahoma State non si scontrerà più con Oklahoma, dopo il trasferimento di Oklahoma nella Southeastern Conference (SEC).

Tuttavia, abbiamo guadagnato un'altra leggendaria rivalità con Texas che ora affronta Texas A&M nella SEC. Questa partita si svolgerà il sabato successivo al Ringraziamento, segnando il primo scontro tra le due squadre in 13 anni. Non c'è dubbio che i 102.000 fan al Kyle Field di College Station saranno entusiasti per questo incontro.

Addio a un'era

Per la prima volta dal 1995, il football universitario sarà privo della presenza di Nick Saban o Jim Harbaugh tra gli allenatori. Saban si è ritirato e ora lavora per ESPN, mentre Harbaugh è passato ad allenare i Los Angeles Chargers nella NFL.

Alabama e Michigan sperimenteranno un calo? I loro sostenitori sicuramente lo sperano di no. Alabama è classificata quinta all'inizio della stagione, mentre Michigan è classificata nona dopo la sua vittoria nel campionato nazionale lo scorso anno.

Senza Saban e Harbaugh, solo tre allenatori attivi hanno vinto un titolo nazionale – Dabo Swinney con due a Clemson, Kirby Smart con due a Georgia e Mack Brown, che ne ha vinto uno a Texas, ora allenatore dei Tar Heels a North Carolina.

Il bracket da 12 squadre includerà i cinque campioni di conference con la classifica più alta e i team classificati dal settimo al dodicesimo. Non ci sono limiti al numero di squadre di una conference che possono qualificarsi.

I primi quattro campioni di conference, come determinato dal CFP Selection Committee, otterranno un bye per il primo turno. I quattro semi successivi ospiteranno una partita del primo turno sul campus o in uno stadio preferito.

Immagina Alabama in uno scontro al The Horseshoe in Ohio o Texas che entra a Happy Valley contro Penn State, con la stagione in gioco. Queste partite del primo turno si svolgeranno il 20 e il 21 dicembre.

I quarti di finale e le semifinali saranno ospitate dai bowl del New Year's Six. I quarti di finale si svolgeranno il giorno di Capodanno e il primo dell'anno.

Le semifinali si svolgeranno il 9 gennaio con l'Orange Bowl e poi il 10 gennaio con il Cotton Bowl. Avremo la partita per il College Football National Championship più tardiva di sempre, che si svolgerà quest'anno ad Atlanta il 20 gennaio.

Squadre da tenere d'occhio

Georgia rimane la favorita numero uno per la vittoria. Classificata al primo posto in entrambi i sondaggi pre-stagionali dei coach e dell'Associated Press (AP), i fan dei Bulldogs sono ancora furiosi per aver mancato i playoff lo scorso anno nonostante la loro stagione regolare perfetta.

Despite the departure of quarterback Kyle McCord, who transferred to Syracuse, Ohio State remains the second-favorite. The Buckeyes boast an impressively talented roster and have added Caleb Downs, the SEC Freshman of the Year and standout safety, via the transfer portal. A strong run in the CFP could be on the cards for them.

Oregon, the new entrant to the Big Ten, is ranked third in the AP poll and aims to build on a successful 2023 season that concluded with a 12-2 record. Dillon Gabriel, who replaces Bo Nix at quarterback, who was drafted 12th overall by the Denver Broncos, will lead the Ducks as they seek their first national championship and their first CFP appearance since 2014.

The SEC's newest member, Texas, is ranked fourth in the AP poll. With an overwhelmingly talented roster, Texas fields arguably the most formidable quarterback corps in college football – Arch Manning, the nephew of NFL legends Peyton and Eli Manning, serves as backup to Quinn Ewers, the current incumbent starter.

Pay close attention to Colorado, led by Deion Sanders. Despite finishing with a 4-8 record last season, the Buffaloes started their campaign with three victories, causing a nationwide stir. With ‘Prime Time’ at the helm, Colorado will aim to improve upon its disappointing 2023 campaign.

Michigan presents an intriguing storyline as they transition into Harbaugh's absence. JJ McCarthy, the starting quarterback, in addition to several other key players, has also moved onto the NFL. The Wolverines' potential to reach the heights of last season's performances remains to be seen.

Keep an eye on Florida State, who hold a grudge against the CFP Selection Committee following their omission from the playoffs as the first undefeated team from a major Power-5 conference to be excluded since its inception in 2014.

Finally, Washington may experience a significant downturn this season. Following head coach Kalen DeBoer's departure to replace Saban at Alabama, the Huskies have seen several key players, including quarterback Michael Penix Jr. and wide receiver Rome Odunze, both drafted eighth and ninth overall respectively, depart for the NFL.

