- Emozionata dichiarazione d'amore verso suo padre

Buon Padre's Day a tutti i padri, ma soprattutto al mio! Sono incredibilmente grato di averti come nostra base, la nostra guida, il nostro modello di ruolo. La tua resilienza e il modo in cui affronti la vita con curiosità e dedizione sono così ispiratori. Oggi, più che mai, vorrei darti un grande abbraccio e dirti quanto ti amo. Che fortuna avere te come padre! Ti amo, papà!

Su Instagram, Gisele Bündchen ha condiviso una serie di foto con il suo padre e altri membri della famiglia per celebrare il Padre's Day.

La madre di Gisele, Vânia Nonnenmacher, appare anche in alcune delle foto. È morta il 28 gennaio all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Le foto del recente post di Gisele mettono in evidenza l'enorme famiglia dell'ex "angelo di Victoria's Secret". Gisele ha una sorella gemella di nome Patricia, oltre a quattro sorelle maggiori: Raquel e Graziela, e le sorelle più giovani Gabriela e Rafaela.

Gisele Bündchen lavora come modella dal 1997 e è meglio conosciuta per il suo lavoro con il marchio di intimo "Victoria's Secret", per cui ha lavorato dal 1999 al 2006. Ha collaborato con il marchio nuovamente nella campagna "The Icon" del 2023. Gisele ha due figli con il suo ex marito, Tom Brady (46), con cui è stata sposata dal 2009 al 2022.

In una delle foto del Padre's Day condivise da Gisele Bündchen su Instagram, il padre di Gisele, Vladir Bundchen, sorride insieme a Gisele e alla loro famiglia allargata. Nonostante la tristezza causata dalla perdita della madre di Gisele, Vladir continua ad essere una fonte di forza e amore per la sua famiglia.

Leggi anche: