Emma Thompson dice di essere stata "completamente cieca" riguardo alle relazioni sul set dell'ex marito Kenneth Branagh

La star di "Love Actually" ha sposato Branagh nel 1989, dopo essersi conosciuti sul set della serie drammatica "Fortunes of War" del 1987.

Quando il matrimonio finì nel 1995, emerse che Branagh aveva frequentato l'attrice Helena Bonham Carter, che aveva interpretato il suo interesse amoroso nel film "Mary Shelley's Frankenstein" del 1994, da lui anche diretto.

Nel numero di novembre del New Yorker, la Thompson, che ha recitato accanto alla Bonham Carter nell'adattamento letterario "Howard's End" del 1992, ha raccontato il dolore e l'umiliazione che ha provato quando l'ha scoperto.

"Ero totalmente, totalmente cieca al fatto che lui avesse relazioni con altre donne sul set", ha detto la Thompson all'intervistatore John Lahr. "Quello che ho imparato è quanto sia facile essere accecati dal proprio desiderio di ingannare se stessi".

Branagh e Bonham Carter hanno avuto una relazione di cinque anni. In un'intervista rilasciata al Guardian nel 2020, la Bonham Carter ha descritto la controversia sulla loro storia d'amore come "tutto sangue sotto i ponti".

Ricordando come il crollo del suo matrimonio durato sei anni abbia influito sulla sua salute mentale, la Thompson ha detto: "Ero mezza viva. Ogni senso di essere una persona amabile o degna era completamente scomparso".

La CNN ha contattato i rappresentanti di Branagh e Bonham Carter per un commento.

La Thompson, che tra i suoi film vanta anche "Matilda" e "Nanny McPhee", ha ritrovato l'amore con Greg Wise, suo co-protagonista in "Ragione e sentimento", per il quale ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

Ha detto che Wise, che ha sposato nel 2003, "ha raccolto i pezzi e li ha rimessi insieme". La coppia ha due figli.

Riflettendo sulla sua vita con Wise, la Thompson ha detto: "Ho imparato di più dal mio secondo matrimonio solo perché sono sposata. Come dice mia madre, 'i primi vent'anni sono i più difficili'".

Fonte: edition.cnn.com