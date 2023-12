Emma Raducanu sconfigge Sloane Stephens al debutto agli Australian Open

La 19enne Raducanu, alla sua prima partita in un Grande Slam dopo la vittoria agli US Open dello scorso anno, ha vinto il primo set in soli 17 minuti contro la Stephens, a sua volta campionessa degli US Open nel 2017.

Nel secondo set, però, lo slancio si è spostato in favore della Stephens, che ha strappato il servizio alla Raducanu in tre occasioni per pareggiare la partita di martedì.

Nel set conclusivo, Raducanu ha lottato con lunghe prove e si è portata in vantaggio per 5-0, concludendo l'incontro poco prima della mezzanotte di Melbourne (8 a.m. ET).

"Sia io che Sloane abbiamo dato il massimo", ha dichiarato la britannica Raducanu durante l'intervista a bordo campo.

"Penso che sia stata una partita di grande qualità, con alcuni incontri molto lunghi. Sono molto contenta di avercela fatta contro una grande campionessa come lei".

Dopo il sensazionale trionfo agli US Open dello scorso anno, la Raducanu ha avuto una serie di risultati difficili in ottobre e novembre e ha dichiarato che si sta ancora "adattando alla vita frenetica del tour " .

A dicembre è risultata positiva al Covid-19 prima di un evento di esibizione ad Abu Dhabi, ma è tornata in azione a Sydney all'inizio del mese.

Il suo prossimo incontro agli Australian Open sarà contro la montenegrina Danka Kovinic, mentre la due volte campionessa del Grande Slam Simona Halep sarà una potenziale avversaria al terzo turno.

LEGGI: Tennis Australia esprime profondo rammarico per l'impatto che la saga di Novak Djokovic ha avuto sui giocatori

Anche un altro giocatore britannico, Andy Murray, ha iniziato con una vittoria martedì, superando il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-1 3-6 6-4 6-7 6-4.

Giocando il suo primo Australian Open dal 2019, Murray ha battuto Basilashvili per la seconda volta nel giro di una settimana, dopo aver trionfato anche a Sydney nel periodo di preparazione agli Australian Open.

Questa volta, il tre volte campione del Grande Slam ha mostrato la stessa grinta e determinazione che ha caratterizzato la carriera di Murray.

"Sono stati tre, quattro anni difficili, duri. Ho lavorato molto per tornare qui", ha detto Murray, che tre anni fa aveva pensato di ritirarsi dopo gli Australian Open prima di sottoporsi a un intervento chirurgico all'anca che gli ha salvato la carriera.

"Questo è il match in cui pensavo di aver giocato la mia ultima partita, ma è incredibile tornare a vincere una battaglia di cinque set come questa. Non potevo chiedere di più".

Nel sorteggio maschile, la seconda testa di serie Daniil Medvedev, finalista al torneo dell'anno scorso e probabilmente il favorito quest'anno dopo il ritiro di Novak Djokovic, ha sconfitto Henri Laaksonen per 6-1 6-4 7-6.

Il favorito di casa Nick Kyrgios ha vinto in un set diretto contro il britannico Liam Broady, preparando così un incontro di secondo turno contro Medvedev.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com