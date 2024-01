Emma Raducanu lascia il campo ferita e in lacrime in vista degli Australian Open

La britannica Emma Raducanu si è ritirata per 6-0 5-7 nel suo incontro di secondo turno contro la slovacca Viktoria Kuzmova al WTA 250 Auckland Classic di giovedì dopo essersi slogata la caviglia, mettendo in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open di questo mese.

L'ex campionessa degli US Open Raducanu ha vinto il primo set in 22 minuti, ma ha vacillato nel secondo e si è fatta visitare la caviglia sinistra durante un timeout medico, prima di lasciare il campo in lacrime dopo non essere riuscita a completare il primo punto della finale.

"Ho fatto molto lavoro fisico negli ultimi mesi e mi sentivo bene e ottimista", ha dichiarato la Raducanu secondo quanto riportato da Stuff Media.

"Perciò essere fermato da un infortunio strano, come la distorsione di una caviglia, è piuttosto deludente, anche nella prima settimana. Pensavo di stare giocando un discreto tennis".

"I campi sono incredibilmente scivolosi, molto scivolosi, quindi ad essere onesti non è una sorpresa che sia successo a qualcuno... valuteremo nei prossimi giorni e vedremo quali saranno i prossimi passi".

Gli Australian Open iniziano il 16 gennaio.

In precedenza, Coco Gauff ha battuto l'americana Sofia Kenin per 6-4 6-4 e si è aggiudicata il quarto di finale contro la cinese Zhu Lin, che ha superato Venus Williams per 3-6 6-2 7-5 in un incontro interrotto dalla pioggia e durato 2 ore e 23 minuti.

La Williams, 42 anni, ha servito per il match sul 5-4 nel set finale, ma Zhu ha fatto il break e poi ha respinto quattro palle break prima di chiudere la partita.

Azarenka in vantaggio

All'Adelaide International 1 WTA 500, la due volte campionessa degli Australian Open Victoria Azarenka ha sconfitto Zheng Qinwen per 6-2 7-5 e ha raggiunto i quarti di finale insieme alle due non selezionate Irina-Camelia Begu e Linda Noskova.

La cinese Zheng, nominata WTA Newcomer of the Year nel 2022, ha messo a segno 10 aces e 34 vincenti, ma ha anche commesso 35 errori non forzati nell'evento di riscaldamento degli Australian Open.

"È un grande talento", ha dichiarato l'ex numero 1 del mondo Azarenka. "Sento che diventerà un'ottima giocatrice".

"Penso di essermi attenuta abbastanza bene al mio piano di gioco oggi... Sono stata costante, ho sfruttato le mie possibilità quando ho potuto. Ho continuato a creare più occasioni. Sono stata molto più aggressiva, un po' più a mio agio oggi in campo".

La bielorussa Azarenka affronterà la teenager ceca Noskova, che ha fatto seguito alla sconfitta al primo turno contro Daria Kasatkina con una vittoria per 6-2 6-2 sulla qualificata Clair Liu.

La rumena Begu ha raggiunto i quarti con un 6-3 6-0 contro la lettone Jelena Ostapenko, settima testa di serie, che ha commesso 41 errori non forzati in una prestazione irregolare.

La Begu ha vinto 11 giochi consecutivi per ribaltare un deficit di 3-1 nel primo set e concludere la vittoria in 73 minuti. Affronterà la quarta testa di serie Veronika Kudermetova per un posto in semifinale.

Ons Jabeur, che ha sfiorato la vittoria del primo Grande Slam, arrivando seconda a Wimbledon e agli US Open l'anno scorso, ha lottato nel set d'apertura per battere Sorana Cirstea per 7-6(3) 6-1 e ottenere un quarto di finale con Marta Kostyuk ad Adelaide.

"(Cirstea) è una grande giocatrice, mi ha spinto a fare sempre meglio nel primo set", ha detto Jabeur.

La tunisina, seconda in classifica, ha anche delineato i suoi obiettivi per l'anno in corso: "Voglio il posto numero 1, voglio vincere i Grandi Slam".

