Emma Raducanu: la straordinaria corsa della diciottenne britannica a Wimbledon si fa sempre più veloce

Entrata come wild card nel torneo, la Raducanu non ha ancora perso un set al suo debutto nel Grande Slam e ha sconfitto Sorana Cirstea per 6-3, 7-5 sul campo n. 1 di Wimbledon.

La più giovane britannica a raggiungere il quarto turno a Wimbledon nell'era Open, Raducanu ha reso omaggio al sostegno dei tifosi che ha ricevuto durante la partita contro Cirstea.

"Sono davvero grata per tutto il sostegno che ho ricevuto oggi", ha dichiarato Raducanu, nata in Canada, al sito web di Wimbledon. "Lo apprezzo molto. Questo è di gran lunga il campo più grande su cui ho giocato".

"Penso di essermela cavata abbastanza bene. Ero sotto 3-1 nel primo set, ma ho cercato di mantenere i nervi saldi. Mi ha davvero aiutato a superare il secondo set, il primo set e l'intera partita".

"Sto bene"

Il prolungamento della carriera di Raducanu a Wimbledon, numero 338 del mondo, deve sorprendere anche i suoi genitori.

È buffo, perché quando stavo facendo i bagagli per entrare nella bolla i miei genitori mi hanno detto: "Non stai mettendo in valigia troppi set da partita?", ha detto Raducanu.

"Penso che dovrò fare il bucato stasera, ma credo che in hotel abbiano un servizio di lavanderia, quindi sono a posto".

Nonostante abbia debuttato nel Tour a Nottingham solo a giugno, la Raducanu ha già guadagnato quasi 40.000 dollari di montepremi in carriera.

A Wimbledon non si è limitata a fare piazza pulita dal punto di vista finanziario.

"Ho appena visto la fine del match di Emma Raducanu", ha twittato l'ex star statunitense James Blake dopo che la Raducanu ha battuto Markéta Vondroušová giovedì al secondo turno.

"Una prestazione straordinaria per una [wild card] di 18 anni ma, cosa forse ancora più impressionante, l'ho vista ripulire la sua stessa spazzatura alla fine del match. Non lo vedo spesso. Ottima abitudine. Non si cambia", ha detto Blake della Raducanu, che ora affronterà lunedì l'australiana Ajla Tomljanovic, non testa di serie.

Fonte: edition.cnn.com