Emma Raducanu giura di "tornare più forte" dopo la fine della corsa da sogno a Wimbledon

La 18enne britannica - che stava giocando il suo primo Grande Slam - ha perso il primo set e stava perdendo 0-3 nel secondo contro Ajla Tomljanovic quando ha chiamato un allenatore.

Durante il secondo set, si è spesso piegata con la mano sullo stomaco, mostrando segni di disagio. Un primo allenatore è stato seguito da un secondo poco dopo, con uno che sembrava ascoltare il suo respiro mentre era seduta sul Court One.

Dopo aver lasciato il campo per ulteriori cure, pochi minuti dopo è stato annunciato che la Raducanu non sarebbe tornata. Wimbledon ha poi confermato che la giocatrice si è ritirata dal suo incontro.

La popolarità della Raducanu è aumentata in questa settimana e lei ha usato i social media per assicurare ai suoi nuovi fan che tutto andava bene.

"Volevo far sapere a tutti che stamattina mi sento molto meglio", ha scritto martedì su Twitter.

"Prima di tutto, voglio congratularmi con Ajla per l'incredibile performance e mi dispiace che la nostra partita sia finita in quel modo. Questa settimana stavo giocando il miglior tennis della mia vita di fronte a un pubblico straordinario e credo che l'esperienza mi abbia preso alla sprovvista".

La tennista ha raccontato di aver iniziato a "respirare pesantemente e di aver avuto le vertigini" dopo una serie di "incontri molto intensi", prima che il team medico le consigliasse di smettere di giocare.

"Anche se mi è sembrata la cosa più difficile del mondo non poter finire il mio Wimbledon in campo, non stavo abbastanza bene per continuare. Voglio ringraziare le persone che hanno fatto il tifo per me in ogni singola partita, volevo tanto vincere per voi!

"Voglio anche ringraziare l'All England Club, il mio team, la LTA, i miei genitori e i miei amici. La serata di ieri mi aiuterà molto a capire cosa serve per essere al top.

"Farò tesoro di tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme questa settimana e tornerò più forte! Non vedo l'ora di vedere le prossime tappe del mio viaggio".

Dopo essere passata ai quarti di finale del suo primo Grande Slam in carriera, dove affronterà la connazionale Ashleigh Barty, Tomljanovic ha ammesso di essere "dispiaciuta" per Raducanu.

"Sono davvero scioccata", ha detto la 28enne Tomljanovic. "È ovviamente dolce-amaro.

"Emma deve essere davvero ferita se ha preso la decisione di ritirarsi. Giocare in casa da britannica è incredibile, quindi mi dispiace molto per lei. Avrei voluto che la partita fosse finita. È lo sport, succede. Le auguro davvero il meglio".

Wimbledon ha espresso il proprio apprezzamento per il debutto di Raducanu in un comunicato di martedì.

"Ci è dispiaciuto molto che Emma sia stata costretta a ritirarsi dal suo match ieri sera e le auguriamo il meglio per il suo recupero. Dobbiamo lodarla per la compostezza e la maturità che ha dimostrato durante la Quinzaine di Wimbledon e non vediamo l'ora di accoglierla di nuovo a Wimbledon l'anno prossimo e negli anni a venire".

La fine della strada

È stato un finale deludente per la giovane giocatrice britannica, che prima dell'inizio del torneo era classificata al n. 338 del ranking.

Raducanu ha battuto due avversarie top-50, Marketa Vondrousova e Sorana Cirstea, arrivando agli ultimi 16 anni ed è diventata una vera e propria beniamina dei fan non solo per le sue abilità tennistiche, ma anche per i suoi atti di umiltà, dopo che è stata vista pulire la propria spazzatura dopo la vittoria al secondo turno.

Raducanu e Tomljanovic sono stati costretti ad aspettare fino a tarda sera per iniziare il loro incontro di quarto turno a causa di un thriller di cinque set tra Alex Zverev e Felix Auger-Aliassime prima di loro.

Il pubblico al 75% della capienza era chiaramente dalla parte della Raducanu, che ha applaudito ogni punto vinto come se fosse un match winner.

Tuttavia, dopo aver fallito la conversione di alcune prime palle break, la n. 75 del mondo Tomljanovic ha dimostrato la sua esperienza, aggiudicandosi il primo set sotto il tetto del Court One.

Era saldamente in controllo del secondo set quando Raducanu si è ritirata, e la possibilità di affrontare la collega australiana nel prossimo turno ha reso Tomljanovic entusiasta.

"A causa delle circostanze, non mi sono ancora resa conto di essere nei quarti", ha detto. "Ma giocare contro Ash, due australiane, con una delle due sicura di andare in semifinale, è fantastico. Penso che tutti a casa siano molto contenti. Sono entusiasta di giocare contro Ash. Sarà un grande match".

Un passo in avanti

L'otto volte campione di Wimbledon Roger Federer ha raggiunto lunedì i quarti di finale del Grande Slam per la diciottesima volta, allungando il suo record nella competizione.

Lo svizzero è sembrato relativamente a suo agio nel battere la 23esima testa di serie Lorenzo Sonego per 7-5 6-4 6-2 sul Centre Court nel quarto turno, allungando il suo vantaggio in cima alla lista di tutti i tempi per il maggior numero di partecipazioni ai quarti di finale di Wimbledon, davanti a Jimmy Connors.

"Sono estremamente felice", ha dichiarato Federer. "Ancora una volta, condizioni difficili - dentro e fuori - contro Lorenzo che è sempre pericoloso, ma ho sentito che dopo il primo set sono riuscito a controllare le cose. È stata una grande partita e non potrei essere più contento di essere nei quarti di finale. È un momento importante e sono molto, molto felice".

